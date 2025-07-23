بمناسبة عيد مار شربل.. قداس لاقاليم كاريتاس في الشوف الاعلى والساحلي وصيدا

Advertisement

احتفلت اقاليم كاريتاس الاعلى، الشوف الساحلي، وصيدا بالقداس السنوي في مزار في دير القمر على نية المحسنين والمستفيدين في كاريتاس.احتفل بالذبيحة الالهية مرشد اقليم الشوف الاعلى ورئيس التلة الاب ابي عون عاونه منسق جهاز الاقاليم في الاب ، ولفيف من الكهنة. وحضر القداس جمع من المؤمنين وفاعليات الاقاليم الثلاثة بمشاركة اقاليم عاليه والحرف.وركز الاب ابي عون في عظته على مراحل حياة منذ الطفولة وصولا للتنسك وضرورة الاستلهام منها لنعيش الصدق والامانة والحب. وللمناسبة شكرت رئيسة اقليم الشوف الاعل الدكتورة سليمى غريّب الحاضرين باسم الاقاليم الثلاثة وشكرت الأيادي البيضاء التي ساهمت في تشييد المزار وصيانته ودعت إلى المزيد من العطاء بهدف تشييد مركز مجتمعي للرعايا كافة.وكان قد سبق القداس مسيرة بمناسبة عيد القديس شربل من دير سيدة التلة وصولا الى المزار شارك فيها رعايا المنطقة. وبعد القداس جرى لقاء وتبادل نخب المناسبة.