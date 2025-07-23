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أعلنت المنظمة الدولية للكرمة والنبيذ، في بيان "موافقتها على اعتماد مدينة كـ"مدينة عالمية للنبيذ"، وذلك ابتداء من شهر نيسان 2025، تقديرا لدورها التاريخي والثقافي والزراعي في احتضان زراعة الكرمة وصناعة النبيذ".ولفت البيان الى ان "هذا الإنجاز يأتي تتويجا لمبادرة تقدمت بها بلدية زحلة-المعلقة وتعنايل عبر رئيسها السابق المهندس زغيب، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع السيد منير التيني، حيث تم تقديم ملف متكامل إلى المنظمة الدولية تضمّن المساحات المزروعة بالعنب، وعدد مصانع النبيذ في المدينة وقضائها، وأبرز المعطيات التي تُظهر ريادة زحلة في هذا القطاع.وقد تبنى الملف رسميا رئيس بلدية زحلة الحالي المهندس سليم غزالي، وأبدى الدكتور هاني دعما كاملا له، حيث وافق على المضمون بتاريخ 16 نيسان 2025، وكلف لوزارة الزراعة المهندس لويس ، بصفته مندوب الدائم لدى المنظمة الدولية للكرمة والنبيذ، بمتابعة الملف وبذل الجهود الديبلوماسية والفنية اللازمة لتحقيق هذا الهدف الوطني. وقد أبلغت المنظمة الدولية لحود رسمياً بقبول الطلب، وإدراج زحلة على لائحة المدن العالمية للنبيذ، استنادا إلى معاييرها العلمية والمهنية، ما يعد عترافا دوليا بمكانة المدينة الريادية في زراعة الكرمة وإنتاج النبيذ اللبناني ذي السمعة العالمية.ويذكر أن هذا الاعتراف لم يكن ليتحقق لولا سلسلة الأنشطة والدراسات والزيارات الميدانية التي نفّذها فريق عمل من مصلحة زراعة ومصلحة الصناعات الزراعية في مديرية التنمية الريفية، بإشراف المدير العام لحود، وبالتعاون الوثيق مع منتجي النبيذ في المدينة ومنطقة البقاع.إن إعلان زحلة مدينة عالمية للنبيذ لا يكرّس فقط هويتها الزراعية والثقافية، بل يفتح آفاقا جديدة أمام قطاع النبيذ اللبناني عموماً، ويمنح لبنان موقعا متقدما في خارطة الإنتاج العالمي للكرمة. مبروك للكرمة ، مبروك للنبيذ اللبناني... مبروك لزحلة، ومبروك للبنان".