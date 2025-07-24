لتطوير التعليم في جراحة الروبوت.. تعاون بين مستشفى المشرق وIRCAD France

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وقع رئيس IRCAD Liban ورئيس مجلس إدارة (Hôpital Français du Levant) الدكتور أنطوان ، عقد تعاون جديد مع IRCAD France، ممثلة برئيس IRCAD France البروفسور ، وذلك خلال زيارته مدينة ، في إطار الاجتماع العالمي لرؤساء مراكز IRCAD حول العالم.ينصّ العقد الجديد، الذي يمتدّ لخمس سنوات، على تمديد وتعزيز التعاون الرسمي بين IRCAD Liban وIRCAD France، بما يتيح مواصلة تقديم برامج التعليم والتدريب المتخصص في جراحة الروبوت، وممارسة الأنشطة الأكاديمية والعلمية كافة باسم في .وتُعدّ IRCAD Liban ، التي تتخذ من مستشفى المشرق (Hôpital Français du Levant) مقرًا لها، مركزًا رائدًا في مجال التعليم والتدريب على الجراحة الروبوتية، إذ تتمتع بأحدث وأرقى تقنيات الجراحة الروبوتية المعتمدة عالميًا، وتوفّر بيئة تعليمية متقدمة تواكب التطورات المتسارعة في هذا المجال.اشارة إلى أن IRCAD Liban هو المركز الوحيد التابع لـ IRCAD في منطقة ، ما يُشكّل مصدر فخر للبنان، ويكرّس موقعه الريادي كجسر حيوي بين في الابتكار والتقدّم الطبي.