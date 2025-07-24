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أفراح ومناسبات

لتطوير التعليم في جراحة الروبوت.. تعاون بين مستشفى المشرق وIRCAD France

Lebanon 24
24-07-2025 | 02:00
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وقع رئيس IRCAD Liban ورئيس مجلس إدارة مستشفى المشرق (Hôpital Français du Levant) الدكتور أنطوان معلوف، عقد تعاون جديد مع IRCAD France، ممثلة برئيس IRCAD France البروفسور جاك ماريسكو، وذلك خلال زيارته مدينة ستراسبورغ، في إطار الاجتماع العالمي لرؤساء مراكز IRCAD حول العالم.
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ينصّ العقد الجديد، الذي يمتدّ لخمس سنوات، على تمديد وتعزيز التعاون الرسمي بين IRCAD Liban وIRCAD France، بما يتيح مواصلة تقديم برامج التعليم والتدريب المتخصص في جراحة الروبوت، وممارسة الأنشطة الأكاديمية والعلمية كافة باسم المؤسسة العالمية في لبنان.

وتُعدّ أكاديمية IRCAD Liban ، التي تتخذ من مستشفى المشرق (Hôpital Français du Levant) مقرًا لها، مركزًا رائدًا في مجال التعليم والتدريب على الجراحة الروبوتية، إذ تتمتع بأحدث وأرقى تقنيات الجراحة الروبوتية المعتمدة عالميًا، وتوفّر بيئة تعليمية متقدمة تواكب التطورات المتسارعة في هذا المجال.

اشارة إلى أن IRCAD Liban هو المركز الوحيد التابع لـ IRCAD في منطقة الشرق الأوسط، ما يُشكّل مصدر فخر للبنان، ويكرّس موقعه الريادي كجسر حيوي بين الشرق والغرب في الابتكار والتقدّم الطبي.
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