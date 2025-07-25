الرياضة والترفيه يلتقيان في مهرجان "Tripoli Karting Race 2025" بطرابلس

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احيت مدينة مهرجان Tripoli Karting Race 2025 في ساحة التل، حدثا رياضيا فنيا، في حضور وزيرة التربية ريما كرامي، والنائب ، اضافة الى والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال الذي أثنى على "الجهود المشتركة لدعم السياحة الرياضية والتنشيط الاقتصادي في المدينة".افتتح المهرجان بكلمة لرئيس بلدية طرابلس ، الذي أكد أن "هذا النشاط ليس مجرد سباق، بل رسالة حياة، وطاقة، وتغيير".وأشار إلى أن "إقامة الفعالية في ساحة – التل تأتي ضمن خطة البلدية لإعادة النبض إلى وسط المدينة، من خلال تزفيت الشوارع وتحديث البنى التحتية".وقال كريمة: "اليوم عم نطلق Tripoli Karting Race 2025، مش بس كسباق، بل كصورة جديدة لمدينة بتحب الحياة، وبدها تفرح وتتحرّك وتقدّم لأولادها وبناتها مساحة آمنة وراقية للرياضة والفن". وأكّد أن "المهرجان يمثل نموذجًا للتعاون بين البلدية والمجتمع المدني"، داعيًا إلى المزيد من المبادرات التي تضع مصلحة المدينة وأهلها فوق كل اعتبار. (الوكالة الوطنية)