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أفراح ومناسبات

الرياضة والترفيه يلتقيان في مهرجان "Tripoli Karting Race 2025" بطرابلس

Lebanon 24
25-07-2025 | 16:30
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احيت مدينة طرابلس مهرجان Tripoli Karting Race 2025 في ساحة التل، حدثا رياضيا فنيا، في حضور وزيرة التربية ريما كرامي، والنائب ايلي خوري، اضافة الى رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي الذي أثنى على "الجهود المشتركة لدعم السياحة الرياضية والتنشيط الاقتصادي في المدينة".
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افتتح المهرجان بكلمة لرئيس بلدية طرابلس عبد الحميد كريمة، الذي أكد أن "هذا النشاط ليس مجرد سباق، بل رسالة حياة، وطاقة، وتغيير".

وأشار إلى أن "إقامة الفعالية في ساحة جمال عبد الناصر – التل تأتي ضمن خطة البلدية لإعادة النبض إلى وسط المدينة، من خلال تزفيت الشوارع وتحديث البنى التحتية".

وقال كريمة: "اليوم عم نطلق Tripoli Karting Race 2025، مش بس كسباق، بل كصورة جديدة لمدينة بتحب الحياة، وبدها تفرح وتتحرّك وتقدّم لأولادها وبناتها مساحة آمنة وراقية للرياضة والفن". وأكّد أن "المهرجان يمثل نموذجًا للتعاون بين البلدية والمجتمع المدني"، داعيًا إلى المزيد من المبادرات التي تضع مصلحة المدينة وأهلها فوق كل اعتبار. (الوكالة الوطنية)
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