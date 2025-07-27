الأمم المتحدة والشبكة العربية تكّرمان القاضي كارل عيراني لدوره في مكافحة الفساد

استضافت لقاءً إقليميًا بتنظيم من والشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وبالتعاون مع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية والوكالة للتعاون الدولي.

تخلل اللقاء استعراض لأبرز الإنجازات والدروس المستفادة من المرحلة الثالثة للمشروع الإقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية، بحضور مجموعة من المسؤولين ونخبة من المختصين.

وشهد الحدث تكريم عدد من الناشطين في مجال النزاهة ومكافحة الفساد، حيث قُدّم درع تكريمي للقاضي اللبناني ، الذي نال هذا التكريم من الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بالتعاون مع الأمم المتحدة، تقديرًا لإسهاماته الكبيرة في تعزيز الشفافية والمساءلة في ، ودوره الفعّال كخبير حكومي في دعم تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في البلاد، فضلاً عن إثرائه مسارات في هذا المجال.