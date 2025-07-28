اختتام فعاليات "مهرجان انطلق جنوبًا"

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اختُتمت على شباب فعاليات "مهرجان انطلق جنوبًا"، الذي نظمته الرياضية، برعاية مسؤول في – إقليم الجنوب المهندس ، بمشاركة 56 فريقًا في كرة السلة من مختلف الأعمار ومن مناطق ، ، صور، وإقليم الخروب.حضر الحفل للشباب والرياضة ، إلى جانب عدد من الفاعليات الرياضية والتربوية، ورؤساء بلديات وممثلي اتحادات رياضية، حيث جرى تكريم الفرق الفائزة وتوزيع الكؤوس والدروع والميداليات.وفي كلمتها، شددت على أن الجنوب ليس فقط مساحة جغرافية، بل موطن للعزيمة والابتكار، مشيدة بالمهرجان كرسالة أمل من الجنوب إلى الوطن بأسره. أما المهندس علي حسن، فاعتبر أن الرياضة تشكل منبرًا للصمود والوحدة، مؤكدًا أهمية دعم الشباب في مواجهة التحديات والآفات الاجتماعية.واختُتم الحفل بتكريم الجهات المنظمة والمشاركين، في أجواء احتفالية عكست روح التعاون والتنافس الرياضي البناء.