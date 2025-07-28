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أفراح ومناسبات
اختتام فعاليات "مهرجان انطلق جنوبًا"
Lebanon 24
28-07-2025
|
07:50
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اختُتمت على
ملعب نادي
شباب
حبوش
فعاليات "مهرجان انطلق جنوبًا"، الذي نظمته
أكاديمية
أولمبيك
الرياضية، برعاية مسؤول
مكتب الشباب والرياضة
في
حركة أمل
– إقليم الجنوب المهندس
علي حسن
، بمشاركة 56 فريقًا في كرة السلة من مختلف الأعمار ومن مناطق
النبطية
،
صيدا
، صور، وإقليم الخروب.
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حضر الحفل
المدير العام
للشباب والرياضة
فاديا حلال
، إلى جانب عدد من الفاعليات الرياضية والتربوية، ورؤساء بلديات وممثلي اتحادات رياضية، حيث جرى تكريم الفرق الفائزة وتوزيع الكؤوس والدروع والميداليات.
وفي كلمتها، شددت
حلال
على أن الجنوب ليس فقط مساحة جغرافية، بل موطن للعزيمة والابتكار، مشيدة بالمهرجان كرسالة أمل من الجنوب إلى الوطن بأسره. أما المهندس علي حسن، فاعتبر أن الرياضة تشكل منبرًا للصمود والوحدة، مؤكدًا أهمية دعم الشباب في مواجهة التحديات والآفات الاجتماعية.
واختُتم الحفل بتكريم الجهات المنظمة والمشاركين، في أجواء احتفالية عكست روح التعاون والتنافس الرياضي البناء.
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