مذكرة تعاون بين LAU ومعهد واشنطن WPII

وقعت الجامعة اللبنانية
الاميركية (LAU) إتفاقية تعاون بين "اكاديمية التعاون المستمر (ACE)" و "معهد واشنطن
السياسي الدولي (WPII)" لتقديم دروس مشتركة، وبرامج تدريب وإقامة ورش عمل في الديبلوماسية والسياسة والديموقراطية وحقوق الانسان لأوسع شريحة ممكنة من المهتمين.
وأقيم للمناسبة احتفال في الادارة المركزية للجامعة في حرم جبيل
بحضور النائبة الدكتورة غادة أيوب
، رئيس الجامعة
الدكتور شوقي
عبدالله، ورئيس مجلس ادارة "المعهد" سامر نعوم وعدد من نواب رئيس الجامعة والمسؤولين في (WPII).
ورحب الدكتور عبدالله بالحضور، معتبراً انه" من المهم جداً ان يعي المواطن حقوقه ومسؤولياته".
وتحدث عن دور الاغتراب اللبناني، وقال: ان" مذكرة التعاون مع "معهد واشنطن للسياسات الدولية" تعزز التفاعل ما بين لبنان
والولايات المتحدة، اذ يمكن للبنان ان يتعلم من تجارب الدول الاخرى لا سيما في القطاعات العابرة للحدود".
وعرض بإختصار لنماذج المحاكاة التي تقدمها الجامعة اللبنانية
الاميركية ومدى اهميتها في تعليم الشباب واطلاعهم على قطاعات الديبلوماسية والسياسة والعلاقات العامة.
وكانت كلمة لنعوم شكر فيها (LAU، واعرب عن" فخره بالتعاون مع الجامعة المعروفة عالمياً واصفاً الشراكة معها بأنها مميزة ومفيدة لجميع الطلاب المهتمين لا سيما طلاب العلوم السياسية".
وختم شاكراً الجامعة على "التعاون الدولي
والاكاديمي".
بدورها القت النائبة أيوب كلمة مقتضبة عبرت فيها عن" فخرها بوجودها الجامعة التي قالت انها تنهض بدور رئيسي في دفع الشباب الى آفاق
جديدة وتفتح لهم المستقبل
الواعد، لا سيما من خلال التعاون مع مؤسسات عالمية وإعداد الشباب ليكونوا ادوات الحوكمة
الحديثة".
ورأت ان" جامعة (LAU) تتيح الفرصة امام الطلاب لكي يتابعوا تحصيلهم من خلال التعليم المستدام".