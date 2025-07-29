Advertisement

أفراح ومناسبات

مذكرة تعاون بين LAU ومعهد واشنطن WPII

Lebanon 24
29-07-2025 | 04:59
A-
A+
Doc-P-1397920-638893875572836587.png
Doc-P-1397920-638893875572836587.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وقعت الجامعة اللبنانية الاميركية (LAU) إتفاقية تعاون بين "اكاديمية التعاون المستمر (ACE)" و "معهد واشنطن السياسي الدولي (WPII)" لتقديم دروس مشتركة، وبرامج تدريب وإقامة ورش عمل في الديبلوماسية والسياسة والديموقراطية وحقوق الانسان لأوسع شريحة ممكنة من المهتمين.
Advertisement

وأقيم للمناسبة احتفال في الادارة المركزية للجامعة في حرم جبيل بحضور النائبة الدكتورة غادة أيوب، رئيس الجامعة الدكتور شوقي عبدالله، ورئيس مجلس ادارة "المعهد" سامر نعوم وعدد من نواب رئيس الجامعة والمسؤولين في (WPII).

ورحب الدكتور عبدالله بالحضور، معتبراً انه" من المهم جداً ان يعي المواطن حقوقه ومسؤولياته".

وتحدث عن دور الاغتراب اللبناني، وقال: ان" مذكرة التعاون مع "معهد واشنطن للسياسات الدولية" تعزز التفاعل ما بين لبنان والولايات المتحدة، اذ يمكن للبنان ان يتعلم من تجارب الدول الاخرى لا سيما في القطاعات العابرة للحدود".

وعرض بإختصار لنماذج المحاكاة التي تقدمها الجامعة اللبنانية الاميركية ومدى اهميتها في تعليم الشباب واطلاعهم على قطاعات الديبلوماسية والسياسة والعلاقات العامة.

وكانت كلمة لنعوم شكر فيها  (LAU، واعرب عن" فخره بالتعاون مع الجامعة المعروفة عالمياً واصفاً الشراكة معها بأنها مميزة  ومفيدة لجميع الطلاب المهتمين لا سيما طلاب العلوم السياسية".

 وختم شاكراً الجامعة على "التعاون الدولي والاكاديمي".

بدورها القت النائبة أيوب كلمة مقتضبة عبرت فيها عن" فخرها بوجودها  الجامعة التي قالت انها تنهض بدور رئيسي في دفع الشباب الى آفاق جديدة وتفتح لهم المستقبل الواعد، لا سيما من خلال التعاون مع مؤسسات عالمية وإعداد الشباب ليكونوا ادوات الحوكمة الحديثة".

ورأت ان" جامعة (LAU) تتيح الفرصة امام الطلاب لكي يتابعوا تحصيلهم من خلال التعليم المستدام".
مواضيع ذات صلة
مذكرة تعاون بين المعهد الوطني للكرمة ومصلحة الابحاث الزراعية
lebanon 24
29/07/2025 15:33:12 Lebanon 24 Lebanon 24
مذكرة تفاهم بين LAU و مركز LCPS
lebanon 24
29/07/2025 15:33:12 Lebanon 24 Lebanon 24
مُذكّرة تفاهم بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و LAU
lebanon 24
29/07/2025 15:33:12 Lebanon 24 Lebanon 24
مذكرة تعاون بين المجلس الوطني للبحوث العلمية وجامعة بيروت العربية
lebanon 24
29/07/2025 15:33:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
07:58 | 2025-07-29
07:51 | 2025-07-29
05:29 | 2025-07-29
04:15 | 2025-07-29
09:09 | 2025-07-28
07:50 | 2025-07-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24