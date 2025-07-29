مذكرة تعاون بين LAU ومعهد واشنطن WPII

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وقعت الاميركية (LAU) إتفاقية تعاون بين "اكاديمية التعاون المستمر (ACE)" و "معهد السياسي الدولي (WPII)" لتقديم دروس مشتركة، وبرامج تدريب وإقامة ورش عمل في الديبلوماسية والسياسة والديموقراطية وحقوق الانسان لأوسع شريحة ممكنة من المهتمين.وأقيم للمناسبة احتفال في الادارة المركزية للجامعة في حرم بحضور النائبة الدكتورة غادة ، الدكتور عبدالله، ورئيس مجلس ادارة "المعهد" سامر نعوم وعدد من نواب رئيس الجامعة والمسؤولين في (WPII).ورحب الدكتور عبدالله بالحضور، معتبراً انه" من المهم جداً ان يعي المواطن حقوقه ومسؤولياته".وتحدث عن دور الاغتراب اللبناني، وقال: ان" مذكرة التعاون مع "معهد واشنطن للسياسات الدولية" تعزز التفاعل ما بين والولايات المتحدة، اذ يمكن للبنان ان يتعلم من تجارب الدول الاخرى لا سيما في القطاعات العابرة للحدود".وعرض بإختصار لنماذج المحاكاة التي تقدمها الجامعة الاميركية ومدى اهميتها في تعليم الشباب واطلاعهم على قطاعات الديبلوماسية والسياسة والعلاقات العامة.وكانت كلمة لنعوم شكر فيها (LAU، واعرب عن" فخره بالتعاون مع الجامعة المعروفة عالمياً واصفاً الشراكة معها بأنها مميزة ومفيدة لجميع الطلاب المهتمين لا سيما طلاب العلوم السياسية".وختم شاكراً الجامعة على " والاكاديمي".بدورها القت النائبة أيوب كلمة مقتضبة عبرت فيها عن" فخرها بوجودها الجامعة التي قالت انها تنهض بدور رئيسي في دفع الشباب الى جديدة وتفتح لهم الواعد، لا سيما من خلال التعاون مع مؤسسات عالمية وإعداد الشباب ليكونوا ادوات الحديثة".ورأت ان" جامعة (LAU) تتيح الفرصة امام الطلاب لكي يتابعوا تحصيلهم من خلال التعليم المستدام".