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تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الهندسة في اللبنانية

Lebanon 24
29-07-2025 | 05:29
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احتفلت كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية بتخريج دفعة جديدة من طلابها (دفعة 2024 – 2025)، وذلك بحضور رئيس الجامعة الدكتور بسام بدران ومديري فروع الكلية الثلاثة ونواب وممثلين عن الأجهزة العسكرية والأمنية ونقيبي المهندسين في بيروت والشمال فادي حنا وشوقي فتفت ورئيس الهيئة التنفيذية في رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الدكتور يحيى الربيع ورئيس مجلس المندوبين الدكتور دانيال قطريب ورئيس مجلس صندوق تعاضد الأساتذة المتفرغين الدكتور ربيع مكوك، إضافة إلى عمداء ومديري كليات في الجامعة اللبنانية وممثلي هيئات أكاديمية وتربوية وصناعية واجتماعية وأهالي الخريجين.
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مبيض

والقى عميد كلية الهندسة الدكتور نزيه المبيّض كلمة أشار فيها إلى "نجاحات الكلية في المؤسسات العلمية المحلية والعالمية ومن ضمنها انتخاب أحد أفراد الهيئة التعليمية رئيسًا لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEE Lebanon Section، في اعتراف يعكس مكانة كلية الهندسة كحاضنة للكفاءات الأكاديمية التي تثبت حضورها على الساحة الدولية".

كما لفت العميد المبيّض إلى "فوز طلاب الكلية بالمرتبة الأولى في مسابقة NXP cup وتمثيل لبنان في نهائيات المسابقة في أمستردام، إضافة إلى تميّزهم في مسابقة LAUCC وغيرها من المسابقات المحلية والدولية".

وتحدث عن الشراكات التي تنسجها الكلية وحصولها على المرتبة الأولى في اختصاص الهندسة على مستوى لبنان لعام 2026 بحسب تصنيف QS العالمي.

وتوجه العميد المبيّض إلى الخريجين قائلًا: "لقد وصلتُم إلى محطة جديدة في رحلتكم.. تذكروا أن التخرج ليس نهاية المطاف بل هو بداية لمسيرة من العطاء والمسؤولية.. أنتم مهندسو المستقبل المكلفون ببناء غد أفضل.. فليكن شعاركم الإبداع والنزاهة والعمل الدؤوب..".

بدران

بعد ذلك، ألقى رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسّام بدران كلمة أكد فيها أن" تصاعد اسم الكلية في مؤشرات الجودة العالمية هو شهادة دولية على قدرتها في إثبات حضورها على مقاعد التميّز العالميّ".

أضاف: " لقد أصبحت كلية الهندسة تنافس بجودة مناهجها وكفاءة خريجيها المؤسسات الهندسية العريقة وأصبحت رقمًا صعبًا في ميادين الاعتماد الأكاديمي والبحث العلمي والابتكار".

وتوجه  بدران إلى الخريجين بالقول: "اليوم تُبحرون في بحر الحياة، تحملون في عقولكم هندسة الأفكار وفي قلويكم هندسة القيَم، أنتم الورثة الشرعيون لرسالة الجامعة اللبنانية وحملة لوائها في ميادين العمل والابتكار.. فلتكن شهادتكم جواز عبور إلى ضفة الالتزام وراية ترتفع أينما حللتم.. ونقول لكم أنتم أبناء جامعة لا تنكسر ووطن لا يُهزم".

واختتم الاحتفال بتوزيع الشهادات على الخريجات والخريجين. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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