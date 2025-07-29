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أفراح ومناسبات

في الشوف.. عزف مقطوعة "آثار على الرمال" تحية لروح زياد الرحباني

Lebanon 24
29-07-2025 | 10:02
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دعت بلدة بكرزاي الشوفية لحضور أمسية فنية استثنائية يحييها المايسترو لبنان بعلبكي مساء الخميس المقبل، حيث ستعزف الأوركسترا مقطوعة “آثار على الرمال” تكريماً لروح العبقري زياد الرحباني، في حضور وزير الإعلام المحامي بول مرقص.
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