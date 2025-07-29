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أفراح ومناسبات
في الشوف.. عزف مقطوعة "آثار على الرمال" تحية لروح زياد الرحباني
Lebanon 24
29-07-2025
|
10:02
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دعت بلدة بكرزاي الشوفية لحضور أمسية فنية استثنائية يحييها
المايسترو
لبنان بعلبكي
مساء الخميس المقبل، حيث ستعزف الأوركسترا مقطوعة “آثار على الرمال” تكريماً لروح العبقري
زياد الرحباني
، في حضور
وزير الإعلام
المحامي
بول مرقص
.
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