في الشوف.. عزف مقطوعة "آثار على الرمال" تحية لروح زياد الرحباني

دعت بلدة بكرزاي الشوفية لحضور أمسية فنية استثنائية يحييها مساء الخميس المقبل، حيث ستعزف الأوركسترا مقطوعة “آثار على الرمال” تكريماً لروح العبقري ، في حضور المحامي .

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