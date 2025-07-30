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أفراح ومناسبات

موسى رعى احتفال تخريج الصفوف النهائية في ثانوية مغدوشة الرسمية

Lebanon 24
30-07-2025 | 07:58
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رعى النائب ميشال موسى إحتفال تخريج الصفوف النهائية، الذي أقامته ثانوية مغدوشة الرسمية، في "مجمع جورج وجانيت يونان" في البلدة، في حضور رئيس البلدية المهندس رئيف يونان والمخاتير والفاعليات المحلية وجمع من ذوي الخريجين.
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وألقى النائب موسى، كلمة قال فيها:"يسعدني أن أحتفل معكم في هذا الصرح التربوي الرائد، بتخريج كوكبة من أبنائنا في الصفوف النهائية، طالبات وطلابا، وأن أحييكم إدارة وهيئة تعليمية، على الجهود الكبيرة التي بذلتموها طوال العام الدراسي 2024 – 2025، في ظل تطورات أمنية ناتجة من العدوان الاسرائيلي، واستقبال المدارس لأخوتنا النازحين من القرى والبلدات المستهدفة".
 
وأضاف:"أيها الخريجات والخريجون، تغادرون اليوم المقاعد الدراسية الى العالم الأرحب، عالم الجامعات والتخصص وخوض غمار الحياة بوجوهها المختلفة. تغادرون هذا الصرح التربوي الذي أمضيتم فيه بضع سنوات وثابرتم في تحصيلكم الدراسي الى أن وصلتم الى هذه اللحظة الحاسمة في حياتكم، لحظة النجاح ولحظة الحقيقة، ولحظة قطف ثمار النجاح، واعتداد أساتذتكم بمساهمتهم القيمة في هذا النجاح.
 
بصراحة، اليوم يبدأ التحدي الأكبر والأهم في حياتكم، من خلال اختياركم لتخصصكم. قد يكون الخيار سهلا للبعض وصعبا للبعض الآخر جراء تعدد الاختصاصات وتقاربها. لكنها محطة مهمة تحدد الكثير من المسالك في الحياة. فاختاروا الأقرب الى تطلعاتكم وما يؤمن لكم حياة كريمة".
 
وتابع :"الجامعات، عدا اكتساب العلم التخصصي، هي مرحلة انتقالية في حياتكم ما بين المدرسة والحياة العامة، فيها تتكامل شخصيتكم من خلال التخصص العلمي والاندماج في جو آخر من الفكر والاجتماع بوابة لولوجكم الحياة العملية والعالم الأرحب".
 
وأردف موسى: "يا أبناء اليوم والمستقبل الواعد، كونوا على قدر المسؤولية والآمال، فأنتم الأمل والمستقبل والنجاح حيث لم يستطع الآخرون، واعتمدوا الحوار الهاديء والموضوعي طريقا لحل مشاكلكم في الحياة ومشاكل مجتمعاتكم ووطنكم.

كونوا أوفياء لأهلكم الذين تعبوا في تربيتكم وتعليمكم وسهروا الليالي من أجل راحتكم. كونوا أوفياء لمعلميكم الذين ضحوا من أجلكم كما لرفاق دربكم في العلم". 

وختم موسى :"نصيحتي لكم أن تحافظوا على كل القيم الوطنية والأخلاقية والاجتماعية التي نهلتموها في البيت والمدرسة، وأن تعلموا أن وطنكم في حاجة اليكم أينما اتجهتم وأنى حللتم، وفي أي مجال تخصصتم. إن سلاح العلم والأخلاق هو الأمضى في السلم والحرب، في العز والفاقة، وفي بناء المجتمعات".
 
وكانت مديرة الثانوية رنا سمعان مارون ألقت كلمة في المناسبة، فيما تحدث عدد من الطلاب ممثلي الخريجين.
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