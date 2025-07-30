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أفراح ومناسبات
منتجع التيركواز السياحي كرّم الغواصين والإعلاميين المشاركين في حملة تنظيف قاع بحر صور
Lebanon 24
30-07-2025
|
10:16
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أقام منتجع التيركواز السياحي في صور حفل غداء تكريميا على شرف الغواصين والإعلاميين الذين شاركوا في الحملة السنوية لتنظيف قاع
بحر صور
، التي نظمها
المركز اللبناني للغوص
بالتعاون مع عدد من الجمعيات والجهات الرسمية والمحلية.
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تخلل حفل الغداء التكريمي كلمة لمدير
المركز اللبناني
للغوص الكابتن
يوسف الجندي
، الذي شكر فيها ادارة منتجع تيركواز السياحي على التكريم .
كما شكر الجندي جميع المشاركين والداعمين، مؤكدا "أهمية الحفاظ على البيئة البحرية"، ومشددا على "الدور الفاعل الذي يقوم به الغواصون ووسائل الإعلام في نشر الوعي البيئي". وقال:*"هذا التكريم هو تقدير رمزي لجهودكم الكبيرة في حماية بيئتنا البحرية. أنتم شركاء حقيقيون في العمل البيئي، ووجودكم اليوم يعكس التزامًا صادقًا تجاه مدينتنا وبحرها."
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