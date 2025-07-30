منتجع التيركواز السياحي كرّم الغواصين والإعلاميين المشاركين في حملة تنظيف قاع بحر صور

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أقام منتجع التيركواز السياحي في صور حفل غداء تكريميا على شرف الغواصين والإعلاميين الذين شاركوا في الحملة السنوية لتنظيف قاع ، التي نظمها بالتعاون مع عدد من الجمعيات والجهات الرسمية والمحلية.تخلل حفل الغداء التكريمي كلمة لمدير للغوص الكابتن ، الذي شكر فيها ادارة منتجع تيركواز السياحي على التكريم .كما شكر الجندي جميع المشاركين والداعمين، مؤكدا "أهمية الحفاظ على البيئة البحرية"، ومشددا على "الدور الفاعل الذي يقوم به الغواصون ووسائل الإعلام في نشر الوعي البيئي". وقال:*"هذا التكريم هو تقدير رمزي لجهودكم الكبيرة في حماية بيئتنا البحرية. أنتم شركاء حقيقيون في العمل البيئي، ووجودكم اليوم يعكس التزامًا صادقًا تجاه مدينتنا وبحرها."