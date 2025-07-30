Advertisement

أفراح ومناسبات

منتجع التيركواز السياحي كرّم الغواصين والإعلاميين المشاركين في حملة تنظيف قاع بحر صور

Lebanon 24
30-07-2025 | 10:16
A-
A+
Doc-P-1398566-638894926504672911.png
Doc-P-1398566-638894926504672911.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أقام منتجع التيركواز السياحي في صور حفل غداء تكريميا على شرف الغواصين والإعلاميين الذين شاركوا في الحملة السنوية لتنظيف قاع بحر صور، التي نظمها المركز اللبناني للغوص بالتعاون مع عدد من الجمعيات والجهات الرسمية والمحلية.
Advertisement

تخلل حفل الغداء التكريمي كلمة لمدير المركز اللبناني للغوص الكابتن يوسف الجندي، الذي شكر  فيها ادارة منتجع تيركواز السياحي على التكريم .

كما شكر الجندي جميع المشاركين والداعمين، مؤكدا "أهمية الحفاظ على البيئة البحرية"، ومشددا على "الدور الفاعل الذي يقوم به الغواصون ووسائل الإعلام في نشر الوعي البيئي". وقال:*"هذا التكريم هو تقدير رمزي لجهودكم الكبيرة في حماية بيئتنا البحرية. أنتم شركاء حقيقيون في العمل البيئي، ووجودكم اليوم يعكس التزامًا صادقًا تجاه مدينتنا وبحرها."
مواضيع ذات صلة
انطلاق الحملة البيئية السنوية لتنظيف قاع بحر صور
lebanon 24
30/07/2025 18:34:37 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدية طرابلس تطلق حملة تنظيف وشطف ملاحم وزرائب الأضاحي حفاظا على الصحة العامة
lebanon 24
30/07/2025 18:34:37 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدية صيدا تُشيد بحملة تنظيف محيط المسبح الشعبي
lebanon 24
30/07/2025 18:34:37 Lebanon 24 Lebanon 24
حملة نظافة في صور بمشاركة عز الدين وفاعليات
lebanon 24
30/07/2025 18:34:37 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
10:04 | 2025-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:34 | 2025-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:58 | 2025-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:44 | 2025-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:32 | 2025-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2025-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:40 | 2025-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:03 | 2025-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:27 | 2025-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
10:04 | 2025-07-30
08:34 | 2025-07-30
07:58 | 2025-07-30
06:44 | 2025-07-30
06:32 | 2025-07-30
12:54 | 2025-07-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24