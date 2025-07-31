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أفراح ومناسبات
حفل توزيع جوائز مسابقة أفضل تصميم لمدينة السينما اللبنانية في كلية الفنون (2)
Lebanon 24
31-07-2025
|
04:43
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نُظّم في كلية الفنون الجميلة والعمارة – الفرع الثاني في
الجامعة اللبنانية
حفل توزيع الجوائز على الفائزين الأوائل بالمسابقة المعمارية الطلابية "مدينة السينما"، التي نظمتها
وزارة السياحة
خلال العام الجامعي 2023 – 2024.
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رعى الحفل عميد كلية الفنون الجميلة والعمارة الدكتور هشام زين الدين، وحضره الأستاذ موريس مطر ممثلًا وزيرة السياحة لورا
الخازن
لحود
ووزير السياحة السابق وليد
نصار
ومدير كلية الفنون (2) المهندس برنار غصوب وأساتذة وطلاب ومهتمّون.
وكانت كلية الفنون (2) قد فازت العام الماضي بالمركز الأول عن أفضل تصميم معماري لمدينة السينما
اللبنانية
، وذلك من خلال مشروع الطالبين رالف صيّاح وريم ليشع
الخوري
الذي يحمل اسم Filmopolis.
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