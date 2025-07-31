حفل توزيع جوائز مسابقة أفضل تصميم لمدينة السينما اللبنانية في كلية الفنون (2)

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نُظّم في كلية الفنون الجميلة والعمارة – الفرع الثاني في حفل توزيع الجوائز على الفائزين الأوائل بالمسابقة المعمارية الطلابية "مدينة السينما"، التي نظمتها خلال العام الجامعي 2023 – 2024.رعى الحفل عميد كلية الفنون الجميلة والعمارة الدكتور هشام زين الدين، وحضره الأستاذ موريس مطر ممثلًا وزيرة السياحة لورا ووزير السياحة السابق وليد ومدير كلية الفنون (2) المهندس برنار غصوب وأساتذة وطلاب ومهتمّون.وكانت كلية الفنون (2) قد فازت العام الماضي بالمركز الأول عن أفضل تصميم معماري لمدينة السينما ، وذلك من خلال مشروع الطالبين رالف صيّاح وريم ليشع الذي يحمل اسم Filmopolis.