بلدية صور افتتحت الموسم الصيفي 2025 على الكورنيش البحري

Advertisement

افتتحت بلدية صور الموسم الصيفي للعام 2025 على الكورنيش البحري الجنوبي عند جادة الرئيس ـ شارع المشاة، بحضور النائب حسين جشي، المسؤول التنظيمي لحركة أمل في اقليم جبل عامل علي اسماعيل، رئيس بلدية صور حسن دبوق ونائب رئيس البلدية علوان شرف الدين وأعضاء البلدية، قائد القطاع في "اليونيفل" ديفيد كولوسي وفاعليات.بعد قص شريط الإفتتاح، جالت الفعاليات على المعارض على طول الرصيف وصولا الى الاستديو الخارجي لإذاعة "صوت الفرح" حيث نظّمت جمعية الفرح الاعلامية الاجتماعية احتفالاً بالحدث.بدأ الإحتفال بالنشيد الوطني وتعريف لابراهيم الحسيني، ثم كانت كلمة بلدية صور ألقتها عضو البلدية رندا أبو صالح شددت فيها على أن "افتتاح الموسم هذا العام هو رسالة صمود، وانتصار على المحن، ودعوة للحياة من جديد وأن السياحة في صور ليست عبورًا عابرًا، بل مشاركة في نهضتها، وحكاية أمل كتبتها مدينة لا تُهزم، وما نراه اليوم من تعاون بين البلدية وأبناء المدينة وكل المبادرات، هو دليل أن التكاتف أساس البناء والنجاح".وختمت موجهة الشكر للرئيس دعمه ورئيس البلدية حسن دبوق وكل من ساهم في إعادة الحياة إلى صور.دبوقوكانت كلمة لدبوق قال فيها: "كل حدث مرتبط بظروف معينة، ونحن لا زلنا نعاني من آثار العدوان الوحشي الذي طال الجميع في وغزة، لافتاً الى أن هذا أكثر مكان تعرض للقصف والعدوان وعاد أسرع الى الحياة من أي مكان آخر، لأن إصرارنا و إرادتنا تجعلنا نكمل، لافتاً الى أن قيمة هذا الحدث اليوم تكمن في إظهاره مدى التمسك بالارض، معتبراً أن هذه ليلة مميزة آملاً أن يدوم هذا النشاط وشارع المشاة في السنوات المقبلة".جشيوشكر جشي بلدية صور وجمعية الفرح "لجهودهما في احياء هذا المشهد وكل من ساهم في انجاح هذا الحدث"، وقال: "هذا الشارع كان له نصيب كبير من الاذى وقدّم قبل عدة أشهر، واليوم نراه يعج بالحياة وهو يدل على عزيمة أهلنا في صور، ولا نستغرب انها دائما تنبض وتنتفض من بين الركام".اسماعيلبدوره عبر اسماعيل عن "الشعور بالفخر والاعتزاز على امتداد الوطن، فصور كانت دائما دمعة على خد المتوسط ، وأراد العدو لها أن تبقى كذلك، واذ بها اليوم دمعة فرح بحضور ابنائها". وقال: "أن نكون هنا هو جزء من واجب في وجه العدو فإرادة الحياة حاضرة لدى الأهالي و يتمسكون بها بكل إباء، ومن هنا انطلق الامام الصدر، وها هي الاطياف بتلاوينها حاضرة لتؤكد ان الحياة ستبقى قائمة في صور".معضّمثم بدأ حوار مع الممثل مازن معضّم الذي عبّر عن فرحه بوجود هذا العدد من الناس بعد كل الظروف. وتطرّق الى الدراما التي لم تعد لبنانية بحتة بل مشتركة، مشيراً الى الحاجة الدائمة الى وجود الدولة، والى النظام من أجل بناء وطننا من جديد، ومؤكداً أنه من خلال المسلسلات يمكن اظهار جمال لبنان وجذب السياح اليه..وكانت تحية للفنان زياد الرحباني وتحية للجيش اللبناني من خلال فقرة فنية تقديم الفنان حسام يونس، ثم قدّم الفنان محمود شاهين أغنية عن صور، تلتها مقطوعة موسيقية قدّمتها الصغيرة سيلين قصير والفنان جورج مجدلاني، واختتمت بمسرحية "بنت العز" من تأليف وإعداد علي بيطار.وتخلل الأجواء تدشين الإضاءة المستحدثة للشارع من قبل بلدية صور، بالإضافة الى نشاطات ترفيهية عديدة ومعارض للأشغال الحرفية والصناعات المحلية.