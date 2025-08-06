المطران ابراهيم: العالم اليوم بحاجة إلى قلوبٍ تحوّلت إلى جبل تابور

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احتفل رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين ، المطران إبراهيم مخايل بعيد التجلي، خلال قداس إلهي أقيم في المخلصية في ، بمشاركة الأرشمندريت سمير سركيس والأب جبور، بحضور رئيس الدير الأرشمندريت الصغبيني وحشد من المؤمنين.بعد المقدس القى المطران ابراهيم عظة، قالفيها: "أحبّائي، في زمنٍ يكثر فيه الكلام ويقلّ فيه النور، نحن مدعوون اليوم أن نعود إلى روح التجلي. أن نصعد الجبل مع ، لا لنرتاح بعيدًا عن العالم، بل لنمتلئ من نوره ونعود إلى السهل، إلى الحياة اليومية، حاملين فينا ذلك المجد، ذلك الحضور، ذلك النور الذي لا يُطفأ. العالم اليوم بحاجة إلى شهود لا إلى خطباء، إلى وجوهٍ تشعّ بالرجاء وسط اليأس، إلى قلوبٍ تحوّلت إلى جبل تابور صغير، يظهر فيها يسوع حيًّا، حاضرًا، مخلّصًا."وختم: "فيا رب، في ليلة عيدك، دعنا نكون كالرسل، لا نخاف أن نصعد الجبل معك، ولا أن ننزل معك إلى الجلجلة. دعنا نرى في وجهك المتجلّي، صورتنا الجديدة، دعوتنا الحقيقية، غايتنا الأبدية. ولك يا مار الياس، نبيّ النار والصمت، يا من شهدت للتجلي بصعودك حيًّا إلى السماء، كن شفيعنا الليلة، علّنا نحن أيضًا نتحرّر من الأرضيّات، ونصعد بروحنا، فنلتقي برب المجد، وجه الآب، نور الحياة، يسوع ، له المجد من الآن وإلى الأبد، آمين."واختتم القداس برتبة تبريك العنب، مستذكرين أن "التجلي هو دعوة دائمة للثبات في الإيمان والعيش بقداسة".