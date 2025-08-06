Advertisement

أفراح ومناسبات

المطران ابراهيم: العالم اليوم بحاجة إلى قلوبٍ تحوّلت إلى جبل تابور

Lebanon 24
06-08-2025 | 02:01
A-
A+
Doc-P-1401287-638900788970978774.png
Doc-P-1401287-638900788970978774.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 احتفل رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك، المطران إبراهيم مخايل ابراهيم بعيد التجلي، خلال قداس إلهي أقيم في كنيسة مار الياس المخلصية في زحلة، بمشاركة الأرشمندريت سمير سركيس والأب جوزف جبور، بحضور رئيس الدير الأرشمندريت نقولا الصغبيني وحشد من المؤمنين.
Advertisement

بعد الإنجيل المقدس القى المطران ابراهيم عظة، قالفيها: "أحبّائي، في زمنٍ يكثر فيه الكلام ويقلّ فيه النور، نحن مدعوون اليوم أن نعود إلى روح التجلي. أن نصعد الجبل مع يسوع، لا لنرتاح بعيدًا عن العالم، بل لنمتلئ من نوره ونعود إلى السهل، إلى الحياة اليومية، حاملين فينا ذلك المجد، ذلك الحضور، ذلك النور الذي لا يُطفأ. العالم اليوم بحاجة إلى شهود لا إلى خطباء، إلى وجوهٍ تشعّ بالرجاء وسط اليأس، إلى قلوبٍ تحوّلت إلى جبل تابور صغير، يظهر فيها يسوع حيًّا، حاضرًا، مخلّصًا."

وختم: "فيا رب، في ليلة عيدك، دعنا نكون كالرسل، لا نخاف أن نصعد الجبل معك، ولا أن ننزل معك إلى الجلجلة. دعنا نرى في وجهك المتجلّي، صورتنا الجديدة، دعوتنا الحقيقية، غايتنا الأبدية. ولك يا مار الياس، نبيّ النار والصمت، يا من شهدت للتجلي بصعودك حيًّا إلى السماء، كن شفيعنا الليلة، علّنا نحن أيضًا نتحرّر من الأرضيّات، ونصعد بروحنا، فنلتقي برب المجد، وجه الآب، نور الحياة، يسوع المسيح، له المجد من الآن وإلى الأبد، آمين."

واختتم القداس برتبة تبريك العنب، مستذكرين أن "التجلي هو دعوة دائمة للثبات في الإيمان والعيش بقداسة".
مواضيع ذات صلة
المطران ابراهيم مهنئاً الجيش بعيده الثمانين: كنت ولا تزال صمام امان الوطن وحصنه المنيع
lebanon 24
06/08/2025 23:46:11 Lebanon 24 Lebanon 24
المطران إبراهيم يهنئ قوى الأمن الداخلي بعيدها الـ164
lebanon 24
06/08/2025 23:46:11 Lebanon 24 Lebanon 24
المطران اسكندر شارك في المجلس العاشورائي لحركة "أمل" – إقليم جبل عامل
lebanon 24
06/08/2025 23:46:11 Lebanon 24 Lebanon 24
المطران بو نجم في: لكي نعيش السلام في لبنان والعالم ينبغي أن نكون صانعي سلام
lebanon 24
06/08/2025 23:46:11 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
06:00 | 2025-08-05
04:45 | 2025-08-05
03:50 | 2025-08-05
04:17 | 2025-08-04
03:40 | 2025-08-04
01:44 | 2025-08-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24