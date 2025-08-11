كفرشوبا تتحدى الدمار بمهرجان "بسمة أمل": رسالة صمود ووحدة لبناء المستقبل

Advertisement

رغم الدمار الذي حلّ ببلدة كفرشوبا في قضاء حاصبيا جراء العدوان الأخير على ، احتفلت البلدة بمهرجان تحت عنوان "بسمة أمل" في ساحة البلدة، بحضور نواب، قادة عسكريين، رؤساء بلديات ومخاتير، وجمهور من أهالي البلدة ومنطقة العرقوب.افتتحت عضو البلدية لبنى صالح الاحتفال مؤكدة أن كفرشوبا هي "بلدة النور والجمال، وأهلها صامدون أمام التحديات ويبنون مستقبلهم بعزيمة". بدوره، أكد رئيس لجنة الشباب والثقافة وسيم سويد أن كفرشوبا "تعرف الصمود ولا تستسلم، وأن إعادة البناء تأتي امتدادًا لتاريخ من التحدي والإنجازات على مدار أجيال".وشدد سويد على أن العودة إلى كفرشوبا تمثل "عودة إلى الهوية والكرامة"، داعيًا الجميع إلى التكاتف لإعادة الإعمار وحماية الأرض بالثبات، معتبراً أن " هو الحامي الحقيقي للبنان وشعبه".بدوره، تحدث رئيس بلدية كفرشوبا ورئيس اتحاد بلديات العرقوب الدكتور القادري، مشيرًا إلى أن المهرجان يشكل محطة لاستعادة الحياة والتأكيد على تمسك البلدة بترابها وتراثها. وبيّن القادري أن العمل مستمر في ترميم الطرق، إصلاح المياه والكهرباء، إعادة المدارس، وتأهيل القاعة والمصلى، بهدف إعادة الحياة تدريجياً إلى طبيعتها.وقدّم القادري شكره للجيش اللبناني، قوات "اليونيفيل"، الدولي، ومجلس الجنوب، إضافة إلى النواب والشخصيات الفاعلة التي دعمت المهرجان وأبناء البلدة.وحث القادري أبناء كفرشوبا على الوحدة وتغليب المصلحة العامة، والابتعاد عن إثارة الفتن والانقسامات التي تؤذي البلدة في هذا الظرف العصيب.تخلل المهرجان قصيدة من وحي المناسبة ألقاها الدكتور غانم، إلى جانب عروض فلكلورية وسكتشات قدمها أبناء البلدة تحت إشراف سوزان علي قصب، وعرض أفلام وثائقية عن تاريخ كفرشوبا. كما شاركت الكتيبة الهندية برقصة تعبيرية مميزة.مهرجان "بسمة أمل" كان رسالة واضحة بأن كفرشوبا ستظل صامدة، تبني وترمم رغم كل المحن، متمسكة بهويتها وتاريخها ومستقبلها.