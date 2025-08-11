Advertisement

متفرقات

كفرشوبا تتحدى الدمار بمهرجان "بسمة أمل": رسالة صمود ووحدة لبناء المستقبل

Lebanon 24
11-08-2025 | 16:31
A-
A+
Doc-P-1403581-638905521130395990.png
Doc-P-1403581-638905521130395990.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رغم الدمار الذي حلّ ببلدة كفرشوبا في قضاء حاصبيا جراء العدوان الأخير على لبنان، احتفلت البلدة بمهرجان يوم واحد تحت عنوان "بسمة أمل" في ساحة البلدة، بحضور نواب، قادة عسكريين، رؤساء بلديات ومخاتير، وجمهور من أهالي البلدة ومنطقة العرقوب.
Advertisement

افتتحت عضو البلدية لبنى صالح الاحتفال مؤكدة أن كفرشوبا هي "بلدة النور والجمال، وأهلها صامدون أمام التحديات ويبنون مستقبلهم بعزيمة". بدوره، أكد رئيس لجنة الشباب والثقافة وسيم سويد أن كفرشوبا "تعرف الصمود ولا تستسلم، وأن إعادة البناء تأتي امتدادًا لتاريخ من التحدي والإنجازات على مدار أجيال".

وشدد سويد على أن العودة إلى كفرشوبا تمثل "عودة إلى الهوية والكرامة"، داعيًا الجميع إلى التكاتف لإعادة الإعمار وحماية الأرض بالثبات، معتبراً أن "الجيش اللبناني هو الحامي الحقيقي للبنان وشعبه".

بدوره، تحدث رئيس بلدية كفرشوبا ورئيس اتحاد بلديات العرقوب الدكتور قاسم القادري، مشيرًا إلى أن المهرجان يشكل محطة لاستعادة الحياة والتأكيد على تمسك البلدة بترابها وتراثها. وبيّن القادري أن العمل مستمر في ترميم الطرق، إصلاح المياه والكهرباء، إعادة المدارس، وتأهيل القاعة والمصلى، بهدف إعادة الحياة تدريجياً إلى طبيعتها.

وقدّم القادري شكره للجيش اللبناني، قوات "اليونيفيل"، الصليب الأحمر الدولي، ومجلس الجنوب، إضافة إلى النواب والشخصيات الفاعلة التي دعمت المهرجان وأبناء البلدة.

وحث القادري أبناء كفرشوبا على الوحدة وتغليب المصلحة العامة، والابتعاد عن إثارة الفتن والانقسامات التي تؤذي البلدة في هذا الظرف العصيب.

تخلل المهرجان قصيدة من وحي المناسبة ألقاها الدكتور علي ياسين غانم، إلى جانب عروض فلكلورية وسكتشات قدمها أبناء البلدة تحت إشراف سوزان علي قصب، وعرض أفلام وثائقية عن تاريخ كفرشوبا. كما شاركت الكتيبة الهندية برقصة تعبيرية مميزة.

مهرجان "بسمة أمل" كان رسالة واضحة بأن كفرشوبا ستظل صامدة، تبني وترمم رغم كل المحن، متمسكة بهويتها وتاريخها ومستقبلها.
مواضيع ذات صلة
فرنجيه يدعو إلى الوحدة والتفاهم لبناء دولة قوية وضمان مستقبل لبنان
lebanon 24
12/08/2025 02:45:26 Lebanon 24 Lebanon 24
نظام الشرع أمام تحدي الصمود والتطورات الخطيرة
lebanon 24
12/08/2025 02:45:26 Lebanon 24 Lebanon 24
رسائل متناقضة من "المستقبل"
lebanon 24
12/08/2025 02:45:26 Lebanon 24 Lebanon 24
"نبض لإعمار كفرشوبا": مزارع شبعا وتلال كفرشوبا أراضٍ لبنانية
lebanon 24
12/08/2025 02:45:26 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

أفراح ومناسبات

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:53 | 2025-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:06 | 2025-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:40 | 2025-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:19 | 2025-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2025-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
06:53 | 2025-08-11
03:06 | 2025-08-11
07:40 | 2025-08-09
09:19 | 2025-08-08
07:00 | 2025-08-08
04:56 | 2025-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24