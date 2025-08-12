جمعية مهرجانات صيدا الدولية شكرت الداعمين

Advertisement

صدر عن جمعية مهرجانات الدولية، بيان لمناسبة اختتام مهرجاناتها للعام 2025 ، قالت فيه :" لقد شكلت عودة مهرجانات صيدا الدولية هذا العام وبزخم كبير محطة مهمة في مسيرة الجمعية التي انطلقت قبل 9 سنوات بهدف إعادة تعزيز موقع المدينة على الخارطة السياحة في ، وتوقفت لفترات بسبب الظروف والأوضاع التي مر بها لبنان والتي جعلت المدينة كما العديد من المناطق تتطلع أكثر لكل ما يعيد لها نبض الحياة ووهج النشاط السياحي والثقافي وما يمكن أن يسهم به من اثر إيجابي في الحركة الإقتصادية" .أضافت :"أخذت جمعية مهرجانات صيدا الدولية على عاتقها خوض هذا التحدي بكل عزيمة وإصرار من الهيئة الإدارية التي استطاعت والحمد لله ان تنظم مهرجانات ناجحة ومميزة تفتخر بها وتعيد بها الحضور والألق السياحي للمدينة بشهادة البعيد والقريب .ان نجاح تنظيم المهرجانات هذا العام ، وبكل ما تضمنت من حفلات وامسيات وسوق مأكولات وحضور لافت وما رافقها من حركة زوار من كل المناطق اللبنانية وضيوف من خارج لبنان ، انما يعبر عن الثقة الكبيرة التي استطاعت الجمعية أن تراكمها منذ تأسيسها وبما نظمته من مهرجانات ناجحة طيلة السنوات التسع الماضية ، وهو أيضاً يحملنا مسؤولية ان نبقى دائماً على قدر هذه الثقة بالعمل على استدامة هذه المهرجانات ويشكل حافزاً اضافياً لنا للمضي في ما بدأناه واضعين نصب اعيننا دائما تقديم المستوى الأفضل من حيث التنظيم والبرنامج والموقع الذي يسلط الضوء على ما تختزنه المدينة من تاريخ ومن معالم طبيعية وتراثية وثقافية" .وللمناسبة، توجهت الهيئة الإدارية للجمعية بالشكر "لجمهور المهرجانات من كل المناطق اللبنانية والذي كان لمشاركته بهذا الزخم الكبير دور أساسي في نجاحها ، وللحضور الرسمي من رؤساء ووزارء ونواب ومسؤولين حاليين وسابقين ، ولجميع الفاعليات السياسية والإقتصادية والبلدية والإجتماعية والثقافية على مشاركتهم".كما تقدمت بالشكر لوزارتي السياحة والثقافة على مواكبتهما للمهرجان ، و"تخص بالشكر كل من ساهم في انجاح المهرجان منذ بدء التحضير له قبل سبعة أشهر وحتى اختتامه ، ولا سيما وزارة الأشغال العامة والنقل بشخص معالي الوزير الأستاذ فايز رسامني وإدارة مرفأ صيدا بشخص الأستاذ عماد الحاح شحادة ورئيسة المرفأ السيدة ميريام سليمان على تقديمهم الموافقة الرسمية وكل التسهيلات اللازمة لإقامة المهرجان على رصيف المرفأ القديم ، كما تشكر إدارة الجمارك والوكالات البحرية على تعاونهم."وتتوجه الجمعية بشكر خاص الى سعادة محافظ الجنوب الأستاذ منصور ضو وبلدية صيدا وكافة القوى الأمنية والعسكرية التي سهرت على تأمين أجواء الأمن والاستقرار لنجاح المهرجان ، والى كافة الأصدقاء الإعلاميين ووسائل الإعلام التي واكبت وغطت اعلامياً كل فعاليات المهرجان .ونتقدم بشكر خاص للمعهد الوطني العالي للموسيقى " الكونسرفتوار " بشخص رئيسته الدكتورة هبة القواس والأوركسترا الوطنية الشرق – عربية على شراكتهم المقدرة والمثمرة في تنظيم الحفل الافتتاحي الموسيقي الغنائي " راجعين بلحن كبير " ، وللفنانين مارسيل خليفة ونانسي عجرم ولـ "فرقة أيام الليرة " على مشاركتهم كل بفنه وابداعه وحضوره المتميز في إنجاح المهرجانات .وان النجاح الذي حققته مهرجانات صيدا الدولية هذا العام ما كان ليتحقق لولا دعم ومؤازرة ومساهمة الرعاة الرسميين للمهرجانات هذا العام ، وفي مقدمهم الرسمي الأساسي جمعية محمد زيدان للإنماء في صيدا بشخص رئيسها السيد محمد زيدان والتي كان لها دور كبير في رعاية ودعم المهرجانات الى جانب مواكبتها لها بمبادرات مشكورة من مشاركة في تنظيف محيط الموقع واضاءة القلعة والواجهة البحرية وتنظيم مسيرة مراكب الصيادين .ونخص بالشكر أيضاً: مستشفى حمود الجامعي بشخص رئيس الدكتور إبراهيم عميس، مؤسسة سعدالله ولبنى ، السيد أمل ابو زيد كداعم شخصي للمهرجان، شركة " GHADDAR Machinery" على تقديم مولدات الطاقة الكهربائية، " بزورات الحلبي"، medco، "شركة دنش للمقاولات " على مساهمتها بتمهيد وتأهيل وتحضير موقع المهرجان، شركة" NTCC "على المساهمة بتنظيف الموقع، شركة" COLORTEK " على مساهمتها بطلاء جوانب المدخل والممرات الى الموقع ، وشركة " Rentokil Boecker" على المساهمة برش المبيدات ، وشركة VPS على تنظيم وقوف السيارات فيه ، والى كل من:"Samir studios, Triple A, Kingco, Steady way, D signs, Matbakhna, ALIG Fame clinic, مؤسسة ابو مرعي الخيرية، Staunch, yaman ، ALIG، Pepsi، حلويات البابا ، سينما اشبيليا ".وكل الشكر والتقدير للصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني وفوج إطفاء بلدية صيدا ، الذين واكبوا فعاليات المهرجان ، ولشركة تاتش لتركيبها جهاز تقوية للإرسال في الموقع .كما نشكر فريق الإنتاج: "- Event staging professionals Blue Sound - Eventual Image & Lighting - KKS Event Management "، وفريق العمل وكافة المتطوعين، و"Ticketing box office " ومكتبة الإتحاد.وختمت اللجنة:والى اللقاء في العام المقبل مع مهرجانات صيدا الدولية بمزيد من النجاح والتميز " .