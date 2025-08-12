برعاية وزير الاعلام.. "الموركس دور" أطلق احتفالات اليوبيل الفضي



استهل الاحتفال بالنشيد الوطني، وقدمته الإعلامية رنيم أبو خزام. أقامت لجنة "الموركس دور" التي يرأسها الدكتوران زاهي وفادي الحلو ، سهرتها السنوية لإطلاق اليوبيل وإعلان شعارها للعام بعنوان "25 years, New Dawn... Bright Future – 25 عاما، فجر جديد... مستقبل مشرق"، برعاية وزير الاعلام وفي حضوره، وذلك في مطعم "VIA Dbayeh"، حيث تزيّن النجوم باللون الفضيّ، وحضر حشد من السياسيين والديبلوماسيين والنقابيين والفنانين والممثلين والاعلاميين ونخبة من اهل والعربي.استهل الاحتفال بالنشيد الوطني، وقدمته الإعلامية رنيم أبو خزام.

وكانت في البداية كلمة لزاهي وفادي الحلو طلبا فيها الوقوف عن "روح العبقري زياد الباقي بيننا"، وأعلنا عن موعد الحالية التي ستقام في "صالة السفراء"، السبت في 20 أيلول المقبل.



ثم كانت كلمة الوزير الذي هنأ زاهي وفادي الحلو بالاستمرارية خلال 25 عاما، مؤكداً "دعمه وحضوره الاحتفال المنتظر في أيلول".



وتخللت الحفل فقرات فنية متعددة، منها ثقافية وموسيقية أضفت الفرح والأمل على الحضور، كما عرض تقريران مصوران يلخصان أبرز محطات ربع قرن من التكريم والإبداع والتميز في "الموركس دور".