برعاية وزير الاعلام.. "الموركس دور" أطلق احتفالات اليوبيل الفضي
Lebanon 24
12-08-2025
|
11:55
أقامت لجنة "الموركس دور" التي يرأسها الدكتوران زاهي وفادي الحلو ، سهرتها السنوية لإطلاق اليوبيل
الفضي
وإعلان شعارها للعام بعنوان "25 years, New Dawn... Bright Future – 25 عاما، فجر جديد... مستقبل مشرق"، برعاية وزير الاعلام
بول مرقص
وفي حضوره، وذلك في مطعم "VIA Dbayeh"، حيث تزيّن النجوم باللون الفضيّ، وحضر حشد من السياسيين والديبلوماسيين والنقابيين والفنانين والممثلين والاعلاميين ونخبة من اهل
المجتمع اللبناني
والعربي.
استهل الاحتفال بالنشيد الوطني، وقدمته الإعلامية رنيم أبو خزام.
وكانت في البداية كلمة لزاهي وفادي الحلو طلبا فيها الوقوف
دقيقة صمت
عن "روح العبقري زياد
الرحباني
الباقي بيننا"، وأعلنا عن موعد
الدورة
الحالية التي ستقام في
كازينو لبنان
"صالة السفراء"، السبت في 20 أيلول المقبل.
ثم كانت كلمة الوزير
مرقص
الذي هنأ زاهي وفادي الحلو بالاستمرارية خلال 25 عاما، مؤكداً "دعمه وحضوره الاحتفال المنتظر في أيلول".
وتخللت الحفل فقرات فنية متعددة، منها ثقافية وموسيقية أضفت الفرح والأمل على الحضور، كما عرض تقريران مصوران يلخصان أبرز محطات ربع قرن من التكريم والإبداع والتميز في "الموركس دور".
