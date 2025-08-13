عودة سينما الكوليزيه التاريخية في بيروت وتحويلها إلى "المسرح الوطني اللبناني"

Advertisement

أعلنت "جمعية تيرو للفنون" و"مسرح إسطنبولي" في بيان، موعد افتتاح "سينما الكوليزيه" التاريخية، بعد عقود على إقفالها في شارع الحمرا في ، لتتحول الى "المسرح الوطني اللبناني"، بالتزامن مع إطلاق "مهرجان المسرحي الدولي للمونودراما" في 13 أيلول المقبل وبمشاركة فرق مسرحية عربية وأجنبية.وتعتبر سينما الكوليزيه، بحسب البيان، واحدة من أقدم دور السينمائية حيث شيدت عام 1945 وشهدت على العصر الذهبي للمسرح والسينما في لبنان، وعرضت فيها أهم الأفلام العربية والأجنبية.وأكد مؤسّس المسرح الوطني اللبناني الممثّل والمخرج إسطنبولي أن "الهدف من المشروع هو إقامة صلة بين الجنوب والشمال وبيروت، كونه تكملةً لحلمنا الذي كان قد بدأ مع تأسيس المسرح الوطني اللبناني في صور وهو أوّل مسرح وسينما مجّاني في لبنان".وقال: "بفضل جهود الشباب المتطوّعين، سوف نحقّق ما بعد المركزيّة الثقافية ونكسر الجدار الوهمي بين المناطق عبر الفنون وربطها ببعضها عبر المساحات الثقافية، ونحن سعداء أننا نعيش الحلم في بيروت التي تُعتبر أكثر ثاني مدينة تحوي صالات سينما في تاريخ لبنان بعد مدينة ".ولفت البيان الى ان "إسطنبولي نال جائزة اليونسكو الشارقة للثقافة العربية في ، وتم تعيينه مستشاراً ثقافياً في المجلس الاستشاري لمؤسسة التبادل الثقافي في بوسطن في ، وفي مجلس أمناء أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية لدوره البارز على الصعيد الثقافي في لبنان والمنطقة العربية وعمله على تفعيل اللامركزية ثقافية وتحقيق مبدأ الفن حق للجميع. وتعتبر جائزة اليونسكو الشارقة للثقافة العربية واحدة من أهم الجوائز الثقافية الدولية وتأسست بمبادرة من الشيخ الدكتور سلطان القاسمي، واختارت لجنة التحكيم إسطنبولي لمساهمته الرائدة والفريدة في إعادة تأهيل وافتتاح العديد من السينمات المقفلة في لبنان، وتأسيس المهرجانات واقامة الورش التدريبية وتفعيل الحركة الثقافية في لبنان، وتعزيز الإنماء الثقافي المتوازي عبر فتح المساحات الثقافية المستقلة والمجانية وتوسيع نطاق المعرفة بالفن وتعزيز الحوار الثقافي وتنشيط الثقافة العربية ونشرها في العالم".