مستشفى المشرق الفرنسي افتتح مركز HOPE للعلاج الكيميائي

Lebanon 24
14-08-2025 | 03:49
افتتح مستشفى المشرق الفرنسي (Hopital Francais du Levant) قسماً جديداً للعلاج الكيميائي تحت اسم HOPE.
تهدف هذه الخطوة بحسب بيان، الى "توفير بيئة علاجية متكاملة تُعنى بصحة المريض الجسدية والنفسية على حد سواء".

وقال رئيس مجلس الإدارة الدكتور أنطوان معلوف: "اعتمدنا في تصميم المركز على كل ما يبعث الراحة والطمأنينة في نفس المريض، بدءاً من الألوان المريحة والموسيقى الهادئة، وصولاً إلى التفاصيل التي تساعده في تخطي المرض بروح إيجابية. مركز HOPE ليس مجرد مكان لتلقي العلاج، بل هو مساحة للأمل والدعم النفسي قبل كل شيء".

وأشار إلى أن "العناصر الجديدة في المركز، من تصميم داخلي مريح إلى خدمات دعم متخصصة، تهدف إلى جعل رحلة العلاج أقل قسوة وأكثر إنسانية".

ووجّه فريق العمل كلمة تشجيع للمرضى جاء فيها: "أنتم لستم وحدكم في هذه المعركة، نحن إلى جانبكم خطوة بخطوة، مؤمنون بقدرتكم على الشفاء، فالأمل هو الدواء الأول".
