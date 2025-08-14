Advertisement

أفراح ومناسبات

متل قصص الحب لميريام الحاج يعود إلى سينما متروبوليس ببيروت

Lebanon 24
14-08-2025 | 04:20
يعود الفيلم الوثائقي اللبناني متل قصص الحب للمخرجة ميريام الحاج إلى سينما متروبوليس ببيروت ابتداءً من الإثنين 18 أغسطس، يتبعه ندوة نقاشية مع الكاتبة والناشطة وبطلة الفيلم جومانا حداد والناقد والكاتب إبراهيم توتونجي، ويأتي ذلك ضمن تعاون بين MAD Solutions وجمعية نادي لكل الناس وسينما متروبوليس، وذلك بعد عرض تجاري ناجح بسينما زاوية بمصر.
متل قصص الحب وثائقي تدور أحداثه في قلب بلدٍ يمر بأزمة. تروي المخرجة، في شكل مذكرات، أربع سنوات مضطربة لأمة تعيش حالة من الاضطراب، وتكافح من أجل التحرر من أغلالها. بينما تهتز البلاد بسبب الاضطرابات، تتكشف المساعي الشخصية من أجل المعنى والبقاء. كيف يمكننا الاستمرار في الحلم والعالم ينهار من حولنا؟


شهد الفيلم عرضه العالمي الأول في مهرجان برلين السينمائي الدولي ثم انطلق بعدها في جولة سينمائية طويلة في مختلف المهرجانات الدولية منها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حيث شهد عرضه العربي الأول، بالإضافة إلى عدة عروض تجارية ناجحة بلبنان ومصر.


الفيلم من تأليف وإخراج ميريام الحاج وإنتاج ميريام ساسين لشركة Abbout Productions وكارين روسزنيفسكي لشركة GoGoGo Films وتصوير ميريام الحاج إلى جانب جهاد سعادة ومحمد صيام، ومونتاج أنيتا بيريز وستيفاني سيكارد ،وموسيقى تصويرية مارك كودسي. شخصيات الفيلم الرئيسية هم الكاتبة والناشطة جُمانة حداد، المحارب المخضرم جورج مفرج، والفنانة والناشطة بيرلا جو معلولي. تتولى MAD World المبيعات في جميع أنحاء العالم.
مواضيع ذات صلة
عودة سينما الكوليزيه التاريخية في بيروت وتحويلها إلى "المسرح الوطني اللبناني"
إطلاق مهرجان لبنان المسرحي الدولي للمونودراما في سينما الكوليزيه التاريخية
إطلاق مهرجان لبنان المسرحي الدولي للمونودراما في سينما الكوليزيه في 13 أيلول
الرياض وبيروت... من الرعاية الى إعادة التقييم
