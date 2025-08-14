Advertisement

الأب العام محفوظ كرّم الطالبة ماري أبو عيسى لفوزها بالمرتبة الأولى في لبنان في علوم الحياة

Lebanon 24
14-08-2025 | 04:40
Doc-P-1404563-638907685504053827.png
Doc-P-1404563-638907685504053827.png photos 0
كرّم الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية قدس الأب العام هادي محفوظ، ابنة بلدة الناعمة وجارة دير مار جرجس- الناعمة الطالبة ماري مارون أبو عيسى من مدرسة دير مار شربل - الجيّة، بمناسبة فوزها بالمرتبة الأولى في لبنان في علوم الحياة في دورة ٢٠٢٥، وذلك خلال احتفال أقيم في دير مار أنطونيوس-غزير، مقر الرئاسة العامّة، في حضور المدبّرين العامّين، المسؤولين العامّين، وآباء دير ومدرسة مار شربل- الجيّة وأفراد عائلتها.
وفي كلمته، شدّد الأب العام محفوظ على فخر الرهبانية وفرحها بهذا التفوّق العلمي، معتبرًا أن هذا الإنجاز هو ترجمة حقيقية لرسالة الرهبانية في خدمة العلم والإيمان. وعبّر عن تقديره الكبير لعائلة الطالبة الفائزة، مشيدًا بدورها في دعم مسيرتها التربويّة.
وأثنى على الآباء الرؤساء السابقين والحاليين وفريق العمل، الذين بذلوا جهودًا بارزة في رفع مكانة مؤسّسات الرهبانية وتحقيق أهدافها على الأصعدة الروحية، التعليمية، والاجتماعية. كما شدد على علاقة أديار الرهبانيّة بجيرانها والتفاعل معهم.
في ختام الاحتفال، قدّم الأب العام محفوظ للطالبة أبو عيسى كتابًا تكريميًا عربون تقدير وتشجيع، متمنيًا لها مواصلة النجاح وتحقيق المزيد من الإنجازات المستقبلية. كما قدّم الأب عماد عبد الساتر رئيس دير ومدرسة مار شربل- الجيّة منحة ماليّة قيّمة للطالبة المتفوّقة. وانتهى اللقاء بوليمة غداء على شرفها.
 
