33
o
بيروت
35
o
طرابلس
33
o
صور
37
o
جبيل
34
o
صيدا
35
o
جونية
39
o
النبطية
40
o
زحلة
40
o
بعلبك
31
o
بشري
35
o
بيت الدين
34
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أفراح ومناسبات
الأب العام محفوظ كرّم الطالبة ماري أبو عيسى لفوزها بالمرتبة الأولى في لبنان في علوم الحياة
Lebanon 24
14-08-2025
|
04:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
كرّم الرئيس العام للرهبانية
اللبنانية
المارونية
قدس الأب العام هادي محفوظ، ابنة بلدة
الناعمة
وجارة دير مار جرجس- الناعمة الطالبة ماري مارون أبو عيسى من مدرسة دير مار شربل - الجيّة، بمناسبة فوزها بالمرتبة الأولى في
لبنان
في علوم الحياة في دورة ٢٠٢٥، وذلك خلال احتفال أقيم في دير مار أنطونيوس-غزير، مقر الرئاسة العامّة، في حضور المدبّرين العامّين، المسؤولين العامّين، وآباء دير ومدرسة مار شربل- الجيّة وأفراد عائلتها.
Advertisement
وفي كلمته، شدّد الأب العام محفوظ على فخر الرهبانية وفرحها بهذا التفوّق العلمي، معتبرًا أن هذا الإنجاز هو ترجمة حقيقية لرسالة الرهبانية في خدمة
العلم
والإيمان. وعبّر عن تقديره الكبير لعائلة الطالبة الفائزة، مشيدًا بدورها في دعم مسيرتها التربويّة.
وأثنى على الآباء الرؤساء السابقين والحاليين وفريق العمل، الذين بذلوا جهودًا بارزة في رفع مكانة مؤسّسات الرهبانية وتحقيق أهدافها على الأصعدة الروحية، التعليمية، والاجتماعية. كما شدد على علاقة أديار الرهبانيّة بجيرانها والتفاعل معهم.
في ختام الاحتفال، قدّم الأب العام محفوظ للطالبة أبو عيسى كتابًا تكريميًا عربون تقدير وتشجيع، متمنيًا لها مواصلة النجاح وتحقيق المزيد من الإنجازات المستقبلية. كما قدّم الأب عماد عبد الساتر رئيس دير ومدرسة مار شربل- الجيّة منحة ماليّة قيّمة للطالبة المتفوّقة. وانتهى اللقاء بوليمة غداء على شرفها.
مواضيع ذات صلة
الامتحانات الرسمية: الجنوب والنبطية في المرتبة الاولى للنجاح
Lebanon 24
الامتحانات الرسمية: الجنوب والنبطية في المرتبة الاولى للنجاح
14/08/2025 13:46:26
14/08/2025 13:46:26
Lebanon 24
Lebanon 24
كازاخستان تحتل المرتبة الأولى في قائمة مستوردي الشوكولاتة الروسية
Lebanon 24
كازاخستان تحتل المرتبة الأولى في قائمة مستوردي الشوكولاتة الروسية
14/08/2025 13:46:26
14/08/2025 13:46:26
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام مصري: شاحنات المساعدات الإنسانية القادمة من مصر تصل إلى معبر كرم أبو سالم
Lebanon 24
إعلام مصري: شاحنات المساعدات الإنسانية القادمة من مصر تصل إلى معبر كرم أبو سالم
14/08/2025 13:46:26
14/08/2025 13:46:26
Lebanon 24
Lebanon 24
محفوظ: خيار المملكة الأول السلام ركيزته حل الدولتين
Lebanon 24
محفوظ: خيار المملكة الأول السلام ركيزته حل الدولتين
14/08/2025 13:46:26
14/08/2025 13:46:26
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
انطلاق مهرجان "صيداويات" برعاية سلامة
Lebanon 24
انطلاق مهرجان "صيداويات" برعاية سلامة
05:50 | 2025-08-14
14/08/2025 05:50:46
Lebanon 24
Lebanon 24
متل قصص الحب لميريام الحاج يعود إلى سينما متروبوليس ببيروت
Lebanon 24
متل قصص الحب لميريام الحاج يعود إلى سينما متروبوليس ببيروت
04:20 | 2025-08-14
14/08/2025 04:20:18
Lebanon 24
Lebanon 24
مستشفى المشرق الفرنسي افتتح مركز HOPE للعلاج الكيميائي
Lebanon 24
مستشفى المشرق الفرنسي افتتح مركز HOPE للعلاج الكيميائي
03:49 | 2025-08-14
14/08/2025 03:49:33
Lebanon 24
Lebanon 24
صبحية لاقليم المتن الرابع في "كاريتاس".. عبود: محبة الإنسان في لبنان لا تسقط أبداً
Lebanon 24
صبحية لاقليم المتن الرابع في "كاريتاس".. عبود: محبة الإنسان في لبنان لا تسقط أبداً
02:16 | 2025-08-14
14/08/2025 02:16:17
Lebanon 24
Lebanon 24
علما الشعب تحتضن لقاء سلام مع اليونيفيل
Lebanon 24
علما الشعب تحتضن لقاء سلام مع اليونيفيل
07:11 | 2025-08-13
13/08/2025 07:11:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بشرى سارّة.. 12 مليون ليرة لهؤلاء شهرياً
Lebanon 24
بشرى سارّة.. 12 مليون ليرة لهؤلاء شهرياً
14:01 | 2025-08-13
13/08/2025 02:01:59
Lebanon 24
Lebanon 24
كاميرا ترصده.. شاهدوا ماذا فعل لاريجاني في السرايا
Lebanon 24
كاميرا ترصده.. شاهدوا ماذا فعل لاريجاني في السرايا
14:29 | 2025-08-13
13/08/2025 02:29:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
14/08/2025 03:31:29
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل يختم علاقته مع "حزب الله"
Lebanon 24
باسيل يختم علاقته مع "حزب الله"
11:01 | 2025-08-13
13/08/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لاريجاني في بيروت...تذكّروا ماذا قال ميقاتي لقاليباف
Lebanon 24
لاريجاني في بيروت...تذكّروا ماذا قال ميقاتي لقاليباف
09:00 | 2025-08-13
13/08/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات
05:50 | 2025-08-14
انطلاق مهرجان "صيداويات" برعاية سلامة
04:20 | 2025-08-14
متل قصص الحب لميريام الحاج يعود إلى سينما متروبوليس ببيروت
03:49 | 2025-08-14
مستشفى المشرق الفرنسي افتتح مركز HOPE للعلاج الكيميائي
02:16 | 2025-08-14
صبحية لاقليم المتن الرابع في "كاريتاس".. عبود: محبة الإنسان في لبنان لا تسقط أبداً
07:11 | 2025-08-13
علما الشعب تحتضن لقاء سلام مع اليونيفيل
06:39 | 2025-08-13
فعاليات متنوعة في إهدن.. في معرض "سوق يا عيني ع إهدن"
فيديو
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
14/08/2025 13:46:26
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
14/08/2025 13:46:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
16:51 | 2025-08-12
14/08/2025 13:46:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24