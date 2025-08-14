انطلاق مهرجان "صيداويات" برعاية سلامة

يرعى الدكتور مساء اليوم افتتاح مهرجان "صيداويات" الذي تنظمه بلدية – لجنة النشاطات والسياحة، في قلعة المعز لدين الله (القلعة البرية)، ويمتد حتى الأحد 17 آب، ويعود ريعه لدعم البلدية. واستكملت فرق الطوارئ وورش البلدية التحضيرات وتجهيز ساحة الاحتفال.

Advertisement

ويشهد اليوم الأول افتتاح معرض فنون تشكيلية وحرفيين، وعروض كشفية، وفقرة غنائية للفنانة ليا صفا (فيروزيات تحية إلى زياد الرحباني)، يليها الافتتاح الرسمي وألعاب نارية وكلمات، ثم فقرة طربية للفنان .