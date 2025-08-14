Advertisement

أفراح ومناسبات

انطلاق مهرجان "صيداويات" برعاية سلامة

Lebanon 24
14-08-2025 | 05:50
Doc-P-1404585-638907727157389236.png
Doc-P-1404585-638907727157389236.png photos 0
يرعى وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة مساء اليوم افتتاح مهرجان "صيداويات" الذي تنظمه بلدية صيدا – لجنة النشاطات والسياحة، في قلعة المعز لدين الله (القلعة البرية)، ويمتد حتى الأحد 17 آب، ويعود ريعه لدعم البلدية. واستكملت فرق الطوارئ وورش البلدية التحضيرات وتجهيز ساحة الاحتفال.
ويشهد اليوم الأول افتتاح معرض فنون تشكيلية وحرفيين، وعروض كشفية، وفقرة غنائية للفنانة ليا صفا (فيروزيات تحية إلى زياد الرحباني)، يليها الافتتاح الرسمي وألعاب نارية وكلمات، ثم فقرة طربية للفنان خالد العبدالله.
