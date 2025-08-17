30
حفل فني لبلدية عبرين في عيد السيّدة
Lebanon 24
17-08-2025
08:32
احتفلت لجنة مهرجانات بلدية عبرين بعيد انتقال السيدة العذراء، وأقامت حفلا فنيا في اطار مهرجاناتها لصيف 2025 في ساحة
كنيسة
مار شربل عبرين بالتعاون مع النائب
جبران باسيل
، النائب السابق سامر
سعادة
، وعدد من الفاعليات والمؤسسات، وفي حضور قائمقام البترون روجيه طوبيا،
رئيس اتحاد
بلديات قضاء البترون و بلدية كور روجيه يزبك وعدد من رؤساء بلديات
القضاء
، رئيس نقابة الاعلان والتسويق الرقمي في
لبنان
ورئيس مجلس ادارة مجموعة ليفون للاستشارات LCG باتريك بو شقرا، رجال الصحافة والاعلام وحشد كبير من المشاركين.
استهل الحفل بكلمة عضو
المجلس البلدي
جويس أبي خطار التي رحبت بالحضور وشكرت جميع داعمي المهرجان. فكلمة رئيس لجنة المهرجانات ربيع بو حرب الذي شكر وعايد الحضور بعيد انتقال العذراء .
ثم ألقى رئيس البلدية الزميل ألان ضرغام كلمة، مؤكدا أن "المشاريع الانمائية والاساسية المنوي تنفيذها في البلدة ستتحقق بالرغم من كل الظروف بفضل اصرار وعزيمة اعضاء المجلس البلدي فتصبح بلدتنا على خريطة بلدات القضاء وقد بدأنا بالاستعدادات والتحضيرات للعام المقبل حيث سيقام حفل تطويب البطريرك المكرم الياس الحويك تزامنا مع هذا الحدث الديني العظيم بالاضافة للبدء بتحضير برنامج فعاليات المهرجان الدولي المقبل. بعد ذلك أحيا الفنان زياد أبي خليل سهرة العيد التي شارك فيها الفنان هادي خليل الذي ألهب الساحة بأغانيه المميزة بمشاركة فرقة هياكل
بعلبك
وختاما مع الDJ Jack .
