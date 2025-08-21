Advertisement

أفراح ومناسبات

السفير البريطاني افتتح منشأة تدريب للجيش في الزهراني

Lebanon 24
21-08-2025 | 03:19
A-
A+
Doc-P-1407268-638913683909930588.png
Doc-P-1407268-638913683909930588.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
افتتح السفير البريطاني هايمش كاول في الزهراني أمس منشأة الجيش اللبناني للتدريب المطوّرة حديثا.  
Advertisement

وأعلن بيان للسفارة أنه تم تجديد هذه المنشأة بدعم من صندوق الأمن المتكامل التابع للحكومة البريطانية، وستُستخدم كمركز تدريب حيوي لتعزيز جهوزية الجيش اللبناني للانتشار في جنوب لبنان. كما قدمت المملكة المتحدة ألف مجموعة من معدات الحماية الشخصية لحماية الجنود أثناء أداء مهامهم الحيوية.

حضر السفير كاول مراسم الافتتاح إلى جانب ‏قائد فوج التدخل الثاني والملحق العسكري البريطاني المقدم تشارلز سميث ونائب رئيس صندوق الأمن المتكامل البريطاني جايمس باربر ومسؤولة البرنامج سارة قرنفل.

وكانت كلمة للسفير كاول قال فيها: "يشرفني أن أفتتح منشأة التدريب المطورة حديثًا في الزهراني – وهي دليل على شراكتنا المستمرة ورؤيتنا المشتركة من أجل لبنان أكثر أمانًا. بات دور الجيش اللبناني أكثر أهمية من أي وقت مضى في حماية لبنان وشعبه".

أضاف:"يهدف دعمنا إلى تعزيز قدرة الجيش على الصمود، وتلبية حاجاته من البنية التحتية الحيوية، وتمكين وجوده الدائم والمستدام في جنوب لبنان. تلتزم المملكة المتحدة دعم الأمن والاستقرار في لبنان، وتقف جنبًا إلى جنب مع الجيش اللبناني والوطن الذي يحميه".

وأشار البيان إلى أنه "منذ العام 2024، التزمت المملكة المتحدة تقديم أكثر من 17 مليون جنيه استرليني لدعم انتشار الجيش بما في ذلك في جنوب لبنان، مما يعزز دوره كقوة عسكرية شرعية وحيدة للدولة اللبنانية ويقوي قدرته على الصمود في جميع أنحاء البلاد".

ولفت إلى أن "منشأة التدريب الجديدة تعدّ امتدادًا لأكثر من عقد من الدعم البريطاني. فمنذ عام 2013، عملت المملكة المتحدة بشكل وثيق مع أفواج الحدود البرية التابعة للجيش اللبناني لتعزيز سلطة الدولة على الحدود مع سوريا، ومكافحة التهريب، وحماية المجتمعات المحلية".
مواضيع ذات صلة
اتحاد نقابات مستخدمي وعمال البترول ناشد المعنيين تفعيل منشآت الزهراني وطرابلس
lebanon 24
21/08/2025 13:05:55 Lebanon 24 Lebanon 24
دورة تدريبية في الإسعافات الأولية لعناصر شرطة اتحاد بلديات صيدا – الزهراني
lebanon 24
21/08/2025 13:05:55 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة العدل الأميركية: مقتل 3 على الأقل جراء حادث مروع في منشأة تدريب لإنفاذ القانون بولاية لوس أنجلوس
lebanon 24
21/08/2025 13:05:55 Lebanon 24 Lebanon 24
عمليات دهم للجيش في الزهراني.. وتوقيف سوريين
lebanon 24
21/08/2025 13:05:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:11 | 2025-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:50 | 2025-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:44 | 2025-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:14 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:38 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
04:11 | 2025-08-21
01:50 | 2025-08-21
01:44 | 2025-08-21
10:14 | 2025-08-20
09:38 | 2025-08-20
09:30 | 2025-08-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24