المجلس الإسلامي العلوي كرم السفير محمد حسن لإنتهاء مهامه الديبلوماسية في الجزائر
Lebanon 24
22-08-2025
09:13
أقام المجلس الإسلامي العلوي استقبالا تكريميا على شرف السفير الدكتور محمد حسن، لمناسبة انتهاء مهامه الديبلوماسية في الجزائر و تقديرا لمسيرته الديبلوماسية والوطنية، وما قدمه من جهود مشكورة في خدمة
لبنان
وقضاياه على المستويين العربي والدولي، في حضور رئيس المجلس الشيخ
علي قدور
ونائبه و أعضاء الهيئتين الشرعية و التنفيذية و فاعليات اجتماعية وثقافية.
و ألقى الشيخ قدور كلمة نوه فيها بمزايا و خصائص السفير المكرّم ، وما قدمه من أعمال كان لها الأثر
الطيب
في الجزائر ، وعادت بالخير على لبنان ، مثنيا على "دوره في تعزيز حضور أبناء الجالية
اللبنانية
هناك ، و تعزيز صورة لبنان في الخارج، وذلك بالتزامه قيم الانفتاح والحوار والوحدة الوطنية".
وفي كلمته ، عبّر السفير حسن عن شكره وامتنانه للمجلس على مبادرته ، مؤكدا "أن هذا التكريم هو حافز لمواصلة العمل من أجل مصلحة لبنان وأبنائه".
ثم رافق السفير حسن،الشيخ و
أعضاء المجلس
الحاضرين الى
مسجد
سيدة نساء العالمين السيدة فاطمة الزهراءم لإقامة صلاة الجمعة إلى جانب حشد من أبناء الطائفة، في أجواء روحية جامعة عكست معاني التآلف والتلاقي. تلتها مأدبة غداء تكريمية أقيمت على شرفه، شكّلت مناسبة إضافية للتعبير عن التقدير لمسيرته وعطاءاته.
