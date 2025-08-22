Advertisement

متفرقات

ترك يفتتح معرضه الفني: من فن الديبلوماسية إلى فن الألوان

Lebanon 24
22-08-2025 | 13:30
Doc-P-1407888-638914918532907062.png
Doc-P-1407888-638914918532907062.png photos 0
افتتح السفير إيلي ترك معرضه الفني بعنوان "من فن الديبلوماسية إلى فن الألوان" برعاية وحضور نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، في فندق VOCO – وسط بيروت، بحضور نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وشخصيات سياسية وثقافية وديبلوماسية.
وأكد ترك أن لوحاته تمثل "محاولة لنقل تجربته في مسار الديبلوماسية إلى لغة الألوان"، مشدداً على أن "الفن هو أرقى أشكال الحوار، تماماً كما الديبلوماسية لغة العقول والقلوب".

من جانبه، أشاد بو صعب بالمعرض معتبرًا أن "اللقاء بين الديبلوماسية والفن يفتح آفاقاً جديدة للتعبير عن القيم الإنسانية والجمالية"، فيما وصف الفرزلي المعرض بأنه "رسالة تلاقٍ بين السياسة والثقافة، ودليل على أن الفن قادر على إضاءة مسارات الشعوب حين يخيم الظلام".

يُذكر أن المعرض خصص ريعه لصالح جمعية Tafani Humanitarian Association، ما يضيف بعدًا إنسانيًا إلى الفعالية.
 
(الوكالة الوطنية)
