ترك يفتتح معرضه الفني: من فن الديبلوماسية إلى فن الألوان

افتتح السفير ترك معرضه الفني بعنوان "من فن الديبلوماسية إلى فن الألوان" برعاية وحضور مجلس النواب ، في فندق VOCO – ، بحضور نائب رئيس مجلس النواب صعب وشخصيات سياسية وثقافية وديبلوماسية.وأكد ترك أن لوحاته تمثل "محاولة لنقل تجربته في مسار الديبلوماسية إلى لغة الألوان"، مشدداً على أن "الفن هو أرقى أشكال الحوار، تماماً كما الديبلوماسية لغة العقول والقلوب".من جانبه، أشاد بالمعرض معتبرًا أن "اللقاء بين الديبلوماسية والفن يفتح آفاقاً جديدة للتعبير عن القيم الإنسانية والجمالية"، فيما وصف المعرض بأنه "رسالة تلاقٍ بين السياسة والثقافة، ودليل على أن الفن قادر على إضاءة مسارات الشعوب حين يخيم الظلام".يُذكر أن المعرض خصص ريعه لصالح جمعية Tafani Humanitarian Association، ما يضيف بعدًا إنسانيًا إلى الفعالية.