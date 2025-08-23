أقيم مساء أمس مهرجان"Fénikia Awards" عند مرفأ ، من تنظيم شركة Créel وبرعاية بلدية جبيل-بيبلوس، بحضور شخصيات رسمية وثقافية وفنية وإعلاميّة.

وقد تخلل الحفل تكريم عدد من البلديات ، إضافة إلى تكريم خاص لبلدية جبيل.



في كلمته، أكد رئيس بلدية جبيل-بيبلوس الدكتور أنّ "جبيل ليست فقط مدينة، بل هي أول رواية في التاريخ، فمنها انطلقت الأبجدية الفينيقية التي غيّرت مسار الحضارات، ومنها أبحرت السفن الفينيقية حاملة معها والثقافة وصولاً إلى قرطاج ومدن أخرى، فأسس شعب البحر أول حضارة تجارية عالمية".

وأضاف: "الأبجدية الفينيقية كانت هدية جبيل للبشرية، وهي التي سمحت للعلوم والفنون بأن تُكتب وتوثّق. واليوم، يواصل التاريخ مساره بفضل الجهود العلمية والتقنية ومديرية الآثار التي اكتشفت المرفأ الفينيقي الأثري في جبيل، لتثبت أنّ مدينتنا كانت ولا تزال مركزاً أساسياً للتجارة ونقطة وصل للمتوسط كله".

وتابع: "تعمل البلدية حالياً على إنجاز متحف الأبجدية الذي سيكون من بين الأوائل في العالم. والليلة، نكرّم المبدعين ونمدّ جسراً بين الماضي والحاضر. كما نقل الفينيقيون الأبجدية إلى العالم، تنقل جبيل اليوم رسالة الإبداعية".

وختم شاكراً شركة Creel على تنظيم هذا الحدث.



بدوره، شدّد النائب في كلمته على أنّ "جبيل ليست فقط مدينة، بل رسالة حياة، نجاح وإبداع. هي صورة لبنان الحقيقية التي نريدها أن تصل من جبيل إلى كل العالم".

وقال: "تعبنا من الحروب والدمار والأزمات، ونريد أن نعيش بأمان واستقرار ونجاح. للفرح والاستقرار والمهرجانات، وهذا هو لبنان الذي يشبهنا جميعاً".

وأضاف: "بجهود البلديات كافة ووزارة السياحة، سيبقى لبنان في حالة مهرجانات دائمة، فيما تستعد جبيل لمزيد من المهرجانات والاستثمارات والاحتفالات بدعم البلدية والمجلس البلدي". وشكر اللجنة المنظّمة على جهودها.



وتخلّل الحفل عرض فني مميز أحياه كل من الفنان ميشال فاضل والفنان غسان ، في أجواء احتفالية حملت رسالة لبنان الحقيقية: الإبداع، الفرح، والحياة.