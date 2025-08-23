28
تكريم بلديّة جبيل في مهرجان "Fénikia Awards"
Lebanon 24
23-08-2025
|
05:18
أقيم مساء أمس مهرجان"Fénikia Awards" عند مرفأ
جبيل
، من تنظيم شركة Créel وبرعاية بلدية جبيل-بيبلوس، بحضور شخصيات رسمية وثقافية وفنية وإعلاميّة.
وقد تخلل الحفل تكريم عدد من البلديات
اللبنانية
، إضافة إلى تكريم خاص لبلدية جبيل.
في كلمته، أكد رئيس بلدية جبيل-بيبلوس الدكتور
جوزف
الشامي
أنّ "جبيل ليست فقط مدينة، بل هي أول رواية في التاريخ، فمنها انطلقت الأبجدية الفينيقية التي غيّرت مسار الحضارات، ومنها أبحرت السفن الفينيقية حاملة معها
العلم
والثقافة وصولاً إلى قرطاج ومدن أخرى، فأسس شعب البحر أول حضارة تجارية عالمية".
وأضاف: "الأبجدية الفينيقية كانت هدية جبيل للبشرية، وهي التي سمحت للعلوم والفنون بأن تُكتب وتوثّق. واليوم، يواصل التاريخ مساره بفضل الجهود العلمية والتقنية ومديرية الآثار التي اكتشفت المرفأ الفينيقي الأثري في جبيل، لتثبت أنّ مدينتنا كانت ولا تزال مركزاً أساسياً للتجارة ونقطة وصل للمتوسط كله".
وتابع: "تعمل البلدية حالياً على إنجاز متحف الأبجدية الذي سيكون من بين الأوائل في العالم. والليلة، نكرّم المبدعين ونمدّ جسراً بين الماضي والحاضر. كما نقل الفينيقيون الأبجدية إلى العالم، تنقل جبيل اليوم رسالة
لبنان
الإبداعية".
وختم شاكراً شركة Creel على تنظيم هذا الحدث.
بدوره، شدّد النائب
زياد الحواط
في كلمته على أنّ "جبيل ليست فقط مدينة، بل رسالة حياة، نجاح وإبداع. هي صورة لبنان الحقيقية التي نريدها أن تصل من جبيل إلى كل العالم".
وقال: "تعبنا من الحروب والدمار والأزمات، ونريد أن نعيش بأمان واستقرار ونجاح.
لبنان سيعود
للفرح والاستقرار والمهرجانات، وهذا هو لبنان الذي يشبهنا جميعاً".
وأضاف: "بجهود البلديات كافة ووزارة السياحة، سيبقى لبنان في حالة مهرجانات دائمة، فيما تستعد جبيل لمزيد من المهرجانات والاستثمارات والاحتفالات بدعم البلدية والمجلس البلدي". وشكر اللجنة المنظّمة على جهودها.
وتخلّل الحفل عرض فني مميز أحياه كل من الفنان ميشال فاضل والفنان غسان
صليبا
، في أجواء احتفالية حملت رسالة لبنان الحقيقية: الإبداع، الفرح، والحياة.
