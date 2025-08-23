28
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
11
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أفراح ومناسبات
براءة اختراع لابتكار علمي يضع مدرسة سان جوزيف - مزرعة يشوع في طليعة التميّز التربوي
Lebanon 24
23-08-2025
|
10:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجلت مدرسة Saint Joseph – Mazraat Yachouh، نتيجة لاعتمادها منهج STEAM++ Innovation Program الرائد، إنجازًا نوعيًا جديدًا: براءة اختراع رسمية من
وزارة الاقتصاد والتجارة
– مصلحة حماية
الملكية الفكرية
، لاختراع طبي واعد يحمل اسم: Para-Healer، وهو جهاز متطور صُمم لمساعدة الأشخاص المصابين بـ الشلل النصفي على المشي مجددًا، من خلال تفكيك التكتلات الدموية بالعلاج الفيزيائي الذي يقدمه الجهاز.
Advertisement
تم عرض المشروع في المباراة الوطنية – مباراة العلوم، حيث حصد
الجائزة الأولى
بكل فخر، بفضل تميز الفكرة ودقة التنفيذ ووضوح الرؤية المستقبلية. هذا الإنجاز ثمرة شراكة ناجحة بين
العلم
والإبداع، وجهود مشتركة من الطلاب: ديالا
جوزيف
عازار
، غايل كابي
براك
، لين حكمت
ضاهر
، ماريا أنطوان يمين، ميشال أنطوان الحاج.
وتم تسجيل براءة الاختراع تحت الرقم 013733 بتاريخ 27/10/2012، وتمنح لصالح الفريق لمدة 20 عامًا. كل التقدير لإدارة المدرسة، وعلى رأسها الأخت ماري رشيل حويك، ولأهالي الطلاب على دعمهم المستمر وإيمانهم العميق بطاقات الجيل الجديد.
مواضيع ذات صلة
كازاخستان.. ابتكار علاجي يضع حداً لالتهاب الأنف التحسسي
Lebanon 24
كازاخستان.. ابتكار علاجي يضع حداً لالتهاب الأنف التحسسي
23/08/2025 21:34:05
23/08/2025 21:34:05
Lebanon 24
Lebanon 24
ثانوية الصادق في جويا حصلت على جائزة التميز
Lebanon 24
ثانوية الصادق في جويا حصلت على جائزة التميز
23/08/2025 21:34:05
23/08/2025 21:34:05
Lebanon 24
Lebanon 24
تخريج طلاّب كلّيّتي التّربية في "اللّبنانيّة" والعلوم التّربويّة في جامعة القدّيس يوسف
Lebanon 24
تخريج طلاّب كلّيّتي التّربية في "اللّبنانيّة" والعلوم التّربويّة في جامعة القدّيس يوسف
23/08/2025 21:34:05
23/08/2025 21:34:05
Lebanon 24
Lebanon 24
كركي: الجراحة الروبوتية قفزة في الطب وأجواء إيجابية مع ممثلي القطاع التربوي
Lebanon 24
كركي: الجراحة الروبوتية قفزة في الطب وأجواء إيجابية مع ممثلي القطاع التربوي
23/08/2025 21:34:05
23/08/2025 21:34:05
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
الراعي بارك اليوبيل الماسي لأخوية قلب يسوع - حدث الجبة
Lebanon 24
الراعي بارك اليوبيل الماسي لأخوية قلب يسوع - حدث الجبة
08:36 | 2025-08-23
23/08/2025 08:36:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تكريم بلديّة جبيل في مهرجان "Fénikia Awards"
Lebanon 24
تكريم بلديّة جبيل في مهرجان "Fénikia Awards"
05:18 | 2025-08-23
23/08/2025 05:18:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أمسية فنية من العُمر في بيروت.. نادين حسن وجو ضو يتألقان "كلاسيكياً"!
Lebanon 24
أمسية فنية من العُمر في بيروت.. نادين حسن وجو ضو يتألقان "كلاسيكياً"!
04:30 | 2025-08-23
23/08/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ترك يفتتح معرضه الفني: من فن الديبلوماسية إلى فن الألوان
Lebanon 24
ترك يفتتح معرضه الفني: من فن الديبلوماسية إلى فن الألوان
13:30 | 2025-08-22
22/08/2025 01:30:25
Lebanon 24
Lebanon 24
في فيطرون.. تكريم للطلاب الناجحين
Lebanon 24
في فيطرون.. تكريم للطلاب الناجحين
12:47 | 2025-08-22
22/08/2025 12:47:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعدما رقصت وعانقت الفنان سيف نبيل أمامه.. هذا ما قام به زوج سيرين عبد النور (فيديو)
Lebanon 24
بعدما رقصت وعانقت الفنان سيف نبيل أمامه.. هذا ما قام به زوج سيرين عبد النور (فيديو)
00:34 | 2025-08-23
23/08/2025 12:34:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور: سامي الجميل يحتفل بـ"زفاف" ابنة شقيقته.. الفرح يجمع العائلة
Lebanon 24
بالصور: سامي الجميل يحتفل بـ"زفاف" ابنة شقيقته.. الفرح يجمع العائلة
05:13 | 2025-08-23
23/08/2025 05:13:55
Lebanon 24
Lebanon 24
زوج "يومي" فضحها... ماذا أخبر أصدقائه وعائلته عنها؟ (فيديو)
Lebanon 24
زوج "يومي" فضحها... ماذا أخبر أصدقائه وعائلته عنها؟ (فيديو)
06:51 | 2025-08-23
23/08/2025 06:51:39
Lebanon 24
Lebanon 24
هل سيكون الشتاء قارس البرودة ومثلجاً كثيراً؟
Lebanon 24
هل سيكون الشتاء قارس البرودة ومثلجاً كثيراً؟
09:28 | 2025-08-23
23/08/2025 09:28:09
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر معلومة.. ماذا أبلغ "حزب الله" قائد الجيش؟
Lebanon 24
آخر معلومة.. ماذا أبلغ "حزب الله" قائد الجيش؟
12:23 | 2025-08-23
23/08/2025 12:23:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات
08:36 | 2025-08-23
الراعي بارك اليوبيل الماسي لأخوية قلب يسوع - حدث الجبة
05:18 | 2025-08-23
تكريم بلديّة جبيل في مهرجان "Fénikia Awards"
04:30 | 2025-08-23
أمسية فنية من العُمر في بيروت.. نادين حسن وجو ضو يتألقان "كلاسيكياً"!
13:30 | 2025-08-22
ترك يفتتح معرضه الفني: من فن الديبلوماسية إلى فن الألوان
12:47 | 2025-08-22
في فيطرون.. تكريم للطلاب الناجحين
09:56 | 2025-08-22
قائد الجيش استقبل وفدًا من وزارة الطوارئ السورية شاكرًا دعم إخماد حرائق الساحل
فيديو
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
23/08/2025 21:34:05
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
03:31 | 2025-08-23
23/08/2025 21:34:05
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
23/08/2025 21:34:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24