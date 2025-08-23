براءة اختراع لابتكار علمي يضع مدرسة سان جوزيف - مزرعة يشوع في طليعة التميّز التربوي

Advertisement

سجلت مدرسة Saint Joseph – Mazraat Yachouh، نتيجة لاعتمادها منهج STEAM++ Innovation Program الرائد، إنجازًا نوعيًا جديدًا: براءة اختراع رسمية من – مصلحة حماية ، لاختراع طبي واعد يحمل اسم: Para-Healer، وهو جهاز متطور صُمم لمساعدة الأشخاص المصابين بـ الشلل النصفي على المشي مجددًا، من خلال تفكيك التكتلات الدموية بالعلاج الفيزيائي الذي يقدمه الجهاز.تم عرض المشروع في المباراة الوطنية – مباراة العلوم، حيث حصد بكل فخر، بفضل تميز الفكرة ودقة التنفيذ ووضوح الرؤية المستقبلية. هذا الإنجاز ثمرة شراكة ناجحة بين والإبداع، وجهود مشتركة من الطلاب: ديالا ، غايل كابي ، لين حكمت ، ماريا أنطوان يمين، ميشال أنطوان الحاج.وتم تسجيل براءة الاختراع تحت الرقم 013733 بتاريخ 27/10/2012، وتمنح لصالح الفريق لمدة 20 عامًا. كل التقدير لإدارة المدرسة، وعلى رأسها الأخت ماري رشيل حويك، ولأهالي الطلاب على دعمهم المستمر وإيمانهم العميق بطاقات الجيل الجديد.