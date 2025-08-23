Advertisement

أفراح ومناسبات

براءة اختراع لابتكار علمي يضع مدرسة سان جوزيف - مزرعة يشوع في طليعة التميّز التربوي

Lebanon 24
23-08-2025 | 10:44
Doc-P-1408177-638915679969497319.jpg
Doc-P-1408177-638915679969497319.jpg photos 0
سجلت مدرسة Saint Joseph – Mazraat Yachouh، نتيجة لاعتمادها منهج STEAM++ Innovation Program الرائد، إنجازًا نوعيًا جديدًا: براءة اختراع رسمية من وزارة الاقتصاد والتجارة – مصلحة حماية الملكية الفكرية، لاختراع طبي واعد يحمل اسم:  Para-Healer، وهو جهاز متطور صُمم لمساعدة الأشخاص المصابين بـ الشلل النصفي على المشي مجددًا، من خلال تفكيك التكتلات الدموية بالعلاج الفيزيائي الذي يقدمه الجهاز.
تم عرض المشروع في المباراة الوطنية – مباراة العلوم، حيث حصد الجائزة الأولى بكل فخر، بفضل تميز الفكرة ودقة التنفيذ ووضوح الرؤية المستقبلية. هذا الإنجاز ثمرة شراكة ناجحة بين العلم والإبداع، وجهود مشتركة من الطلاب: ديالا جوزيف عازار، غايل كابي براك، لين حكمت ضاهر، ماريا أنطوان يمين، ميشال أنطوان الحاج.

وتم تسجيل براءة الاختراع تحت الرقم 013733 بتاريخ 27/10/2012، وتمنح لصالح الفريق لمدة 20 عامًا. كل التقدير لإدارة المدرسة، وعلى رأسها الأخت ماري رشيل حويك، ولأهالي الطلاب على دعمهم المستمر وإيمانهم العميق بطاقات الجيل الجديد.
