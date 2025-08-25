في عكار.. احتفال بختام الدورة القرآنية الصيفية لدار طيبة للحفظ والتلاوة

أقامت "دار طيبة للحفظ والتلاوة" في البحصة احتفالاً لختام الدورة
القرآنية الصيفية في قاعة مدرسة الرواد الدولية، برعاية مفتي عكار
الشيخ زيد محمد بكار زكريا، وحضور رئيس دائرة
أوقاف عكار الشيخ مالك جديدة ممثلاً بالشيخ الدكتور محمد
الحسن، ورئيس بلدية ذوق الحصنبة الدكتور محمد حموضة، وعدد من المشايخ والفعاليات وأولياء الأمور.
استهل الاحتفال بتلاوة من القرآن الكريم
للشيخ الحافظ عبدالرحمن
عوض، ثم عرض فيلم مصور لأنشطة "دار طيبة"، إلى جانب وصلات إنشادية وخطابية عن غزة.
وألقى المفتي زكريا كلمة شدّد فيها على "أهمية العناية بتربية الأجيال على القرآن الكريم
، وأن القرآن لا يتعارض مع بقية العلوم بل هو محفز للتفوق والإبداع". كما دعا إلى "التفاعل مع قضية فلسطين
ومأساة غزة، وضرورة عمل أي خطوة لصناعة التغيير وعدم الاكتفاء بالتنظير والقيل والقال".
كما شكر الإخوة القائمين على هذه الدار والدورة، والداعمين والمساهمين. وتخلل الاحتفال تكريم الأخت أم أيوب
المشرفة على الدار لمناسبة حصولها على شهادة الماجستير في التربية. وفي الختام تم توزيع الجوائز على الفائزين والمشاركين بالدورة.