متفرقات

في كفرصغاب.. احتفال بسيامة الكاهن الجديد كميليو مخايل

Lebanon 24
25-08-2025 | 13:47
احتفل الكاهن الجديد الخوري كميليو مخايل، ابن بلدة كفرصغاب، بالذبيحة الإلهية بعد سيامته الكهنوتية، في كنيسة مار جرجس – إهدن، بحضور حشد من المؤمنين، وجمع من الكهنة والرهبان والراهبات، إلى جانب أهل الكاهن وأصدقائه ومحبيه.
في عظته، استند الخوري كميليو إلى إنجيل المرأة الكنعانية، مسلطًا الضوء على "ثلاثة امتحانات رئيسية للإيمان واجهتها المرأة: صمت يسوع، كلماته القاسية ظاهريًا، وتشبيهها بالجراء. ورغم كل ذلك، أظهرت المرأة ثباتًا وإصرارًا وتواضعًا، إضافة إلى ثقة عميقة برحمة الله، ما جعلها تنال الشفاء لابنتها".

وأشار إلى أن "الرسالة الأساسية للإنجيل تكمن في أن الإيمان الحقيقي يثبت أمام صمت الله، ويتخطّى الحواجز والانتماءات، ويتواضع ليقبل النعمة ولو كانت فتاتًا، لأن حتى هذا الفتات من مائدة الله يكفي ليحيي".

وتابع: "الإيمان ليس فقط قناعة عقلية، بل مسيرة رجاءٍ وتواضعٍ وثقة، تنمو بالصلاة وتترسخ بالمحبة".

وبعد التأمل في الإنجيل، عبّر الخوري كميليو عن امتنانه العميق لرعية إهدن–زغرتا، أسقفًا وكهنةً ومؤمنين، على "محبتهم واستقبالهم الأبوي له"، معتبرًا نفسه "واحدًا من العائلة، يخدم بمحبة ويصلي من أجل الجميع".

وأضاف: "الكهنوت ليس مجرّد دعوة شخصية، بل هو شراكة حقيقية بين الراعي والرعية، تُبنى على الإيمان، والمحبة، والصلاة، والتزام الجميع في سبيل بناء جماعة مؤمنة حيّة تشهد للمسيح".

وختم قائلاً: "أصلّي أن تبقى هذه الرعية المباركة أرض قداسة ودعوات كهنوتية ورهبانية، وأن يبارك الرب كل شخص فيها، ويمنّ علينا دومًا بخدمة أمينة لمجده وحده. أنتم في صلاتي، فابقوني في صلاتكم".

وتلقى الخوري كميليو التهاني بعد القدّاس في قاعة كنيسة مار جرجس – إهدن، وسط أجواء من الفرح والرجاء بدعوات جديدة تملأ الكنيسة نورًا وخدمة.

نسأل الله أن يمنّ علينا بدعوات كهنوتية ورهبانية جديدة، لمجد اسمه القدّوس.
 
(الوكالة الوطنية)
