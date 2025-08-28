Advertisement

أفراح ومناسبات

في ذكرى اغتياله.. "عشرون عاماً من أجل الحرية" معرض صور لمؤسسة سمير قصير

Lebanon 24
28-08-2025 | 03:36
Doc-P-1410021-638919742909797089.jpg
Doc-P-1410021-638919742909797089.jpg photos 0
فتتحت مؤسسة سمير قصير معرض الصور "عشرون عاماً من أجل الحرية" ضمن فاعليات مهرجان ربيع بيروت. يضم المعرض أعمال ثمانية مصورين صحافيين لبنانيين هم تمارا سعادة، حسين بيضون، حسن شعبان، ربيع ياسين، مروان طحطح، كارمن يحشوشي، جمال السعيدي، ومحمد ياسين، الذين وثقوا نضالات اللبنانيين وآمالهم واللحظات المفصلية التي مرّ بها لبنان منذ عام 2005. أشرف آرثر سري الدين على الإدارة الفنية للمعرض.
ويأتي المعرض إحياءً للذكرى العشرين لاغتيال الصحافي والمؤرخ سمير قصير، الذي تبقى مسيرته رمزاً لحرية التعبير في لبنان والمنطقة، من خلال صور تجسد الألم كما الصمود، ويسلط المعرض الضوء على الدور الأساسي للتصوير الصحافي في الدفاع عن الحقيقة ومواجهة القمع. كانت الحرية في صلب كتابات سمير قصير، ويستكمل هذا المعرض رسالته عبر عدسات من اختاروا أن يكونوا شهوداً على التاريخ.

 

ويهدف المعرض أيضاً إلى تسليط الضوء على منصة "صورة" الإلكترونية التي أطلقتها المؤسسة حديثاً لدعم المصورين الصحافيين اللبنانيين وإيصال أعمالهم إلى جمهور دولي أوسع. تجمع المنصة بين التوثيق والدعم المستدام، وتفتح المجال أمام المصورين لتحقيق دخل وفرص انتشار رغم الظروف الصعبة.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة سمير قصير أيمن مهنا، في كلمته الافتتاحية: "قد لا نجد صور سمير في هذا الفضاء، لكنه حاضر في كل زاوية: في السَّعي إِلى سيادة لبنان، في النِّضال لِإِنهاءِ الدكتاتورية في سوريا، في رفض الاغتيال السياسي، في مواجهة جرائم إسرائيل بحقِّ الشّعبين اللبناني والفلسطيني، في الالتزام بحرية الصحافة، في الدفاع عن حقوق الإنسان وكرامته، عن حقوق المرأة، في رَفضِ العنصريّة، في حلم التحرّر من قهر السلطات الدينية، في الرغبة بلبنان محرَّر من الفساد وَمُتصالح مع الذاكرة. هذه هي معارك سمير، وهذه الصور هي استمرارٌ لها."

 

اما القائمة بأعمال السفارة النروجية في لبنان ريتون أوتوروي فقالت: "هذه الليلة تذكير بأن الصور قوية وتتجاوز الحدود واللغة والزمن. الصور تستطيع أن توثق وتعلّم، أن تثير التعاطف والتفاعل، وأن تشعل تضامناً عالمياً. أعتقد أن لكل واحد منا صوراً لا تُنسى لأنها مدهشة وصعبة في آن. المصورون الصحافيون هم رواة القصة في الخطوط الأمامية، وللأسف، أحياناً يكونون هم أيضاً ضحايا العنف والحرب. حول العالم، يتعرض الصحافيون للهجوم، ويُقتلون أو يُصابون."

 

يستمر المعرض في Art on 56th – الجميزة، بيروت من 28 آب حتى 6 أيلول 2025 (باستثناء يومي الاثنين والأحد)، يومياً من الساعة 11 صباحاً حتى 6 مساءً.

 

يُنظم هذا النشاط ضمن مهرجان ربيع بيروت وبدعم من وزارة الخارجية النروجية.
