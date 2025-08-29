Advertisement

أفراح ومناسبات

في جرد القيطع.. ورشة عمل لـ"الاميركية للتكنولوجيا" حول دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم

Lebanon 24
29-08-2025 | 06:06
A-
A+
Doc-P-1410523-638920696430238610.png
Doc-P-1410523-638920696430238610.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نظّمت الجامعة الأميركية للتكنولوجيا (AUT) بالتعاون مع اتحاد بلديات جرد القيطع ورشة عمل متخصصة بعنوان: "دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم العام" بحضور ممثلين عن البلديات، مديري مدارس، وأسـاتذة من مختلف ثانويات الجرد.
Advertisement

 

تناولت الورشة محاور عدة أبرزها: مفاهيم الذكاء الاصطناعي، التطبيقات العملية في التعليم، تنمية مهارات المعلمين في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى مناقشة الجوانب الأخلاقية والقانونية لهذه التكنولوجيا في البيئة التربوية والإدارية.

 

قدّم الورشة كل من رئيس الجامعة الدكتور شفيق مقبل والدكتور محمد ضاهر وضمّت تدريبًا عمليًا ومحتوى علميًا عالي الجودة.

 

كما أعلنت الجامعة منحا دراسية تصل إلى 70% لطلاب جرد القيطع، إلى جانب تأمين المواصلات، دعمًا للتعليم في المناطق الريفية.

 

وتقدّم اتحاد بلديات جرد القيطع بالشكر لإدارة الجامعة على هذه المبادرة القيمة، واكد التزامه "بدعم وتطوير القطاع التربوي والتقني في المنطقة".
مواضيع ذات صلة
لبنان يطلق ورشة "التحوّل الرقمي" لدعم القطاع الصناعي بالذكاء الاصطناعي
lebanon 24
29/08/2025 14:58:09 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارتا الأشغال والتكنولوجيا تبحثان في سبل توظيف الذكاء الاصطناعي لتحديث العمل الإداري
lebanon 24
29/08/2025 14:58:09 Lebanon 24 Lebanon 24
"تلفزيون لبنان" عقد ورشة عمل مكثفة مع الخبير الفرنسي ميشال نوغيه
lebanon 24
29/08/2025 14:58:09 Lebanon 24 Lebanon 24
مؤتمر عن الذكاء الاصطناعي والتعليم في طرابلس
lebanon 24
29/08/2025 14:58:09 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

إدارة الجامعة

رئيس الجامعة

الدكتور محمد

هذه المبادرة

الاميركي

التربوي

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
06:50 | 2025-08-29
06:11 | 2025-08-29
02:39 | 2025-08-29
14:24 | 2025-08-28
07:05 | 2025-08-28
04:43 | 2025-08-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24