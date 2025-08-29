30
أفراح ومناسبات
في جرد القيطع.. ورشة عمل لـ"الاميركية للتكنولوجيا" حول دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم
Lebanon 24
29-08-2025
|
06:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
نظّمت الجامعة الأميركية للتكنولوجيا (AUT) بالتعاون مع اتحاد بلديات جرد القيطع ورشة عمل متخصصة بعنوان: "دمج
الذكاء الاصطناعي
في التعليم العام" بحضور ممثلين عن البلديات، مديري مدارس، وأسـاتذة من مختلف ثانويات الجرد.
تناولت الورشة محاور عدة أبرزها: مفاهيم الذكاء الاصطناعي، التطبيقات العملية في التعليم، تنمية مهارات المعلمين في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى مناقشة الجوانب الأخلاقية والقانونية لهذه التكنولوجيا في البيئة التربوية والإدارية.
قدّم الورشة كل من
رئيس الجامعة
الدكتور شفيق مقبل والدكتور محمد
ضاهر
وضمّت تدريبًا عمليًا ومحتوى علميًا عالي الجودة.
كما أعلنت الجامعة منحا دراسية تصل إلى 70% لطلاب جرد القيطع، إلى جانب تأمين المواصلات، دعمًا للتعليم في المناطق الريفية.
وتقدّم اتحاد بلديات جرد القيطع بالشكر لإدارة الجامعة على
هذه المبادرة
القيمة، واكد التزامه "بدعم وتطوير القطاع
التربوي
والتقني في المنطقة".
