نظّمت الجامعة الأميركية للتكنولوجيا (AUT) بالتعاون مع اتحاد بلديات جرد القيطع ورشة عمل متخصصة بعنوان: "دمج في التعليم العام" بحضور ممثلين عن البلديات، مديري مدارس، وأسـاتذة من مختلف ثانويات الجرد.تناولت الورشة محاور عدة أبرزها: مفاهيم الذكاء الاصطناعي، التطبيقات العملية في التعليم، تنمية مهارات المعلمين في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى مناقشة الجوانب الأخلاقية والقانونية لهذه التكنولوجيا في البيئة التربوية والإدارية.قدّم الورشة كل من الدكتور شفيق مقبل والدكتور محمد وضمّت تدريبًا عمليًا ومحتوى علميًا عالي الجودة.كما أعلنت الجامعة منحا دراسية تصل إلى 70% لطلاب جرد القيطع، إلى جانب تأمين المواصلات، دعمًا للتعليم في المناطق الريفية.وتقدّم اتحاد بلديات جرد القيطع بالشكر لإدارة الجامعة على القيمة، واكد التزامه "بدعم وتطوير القطاع والتقني في المنطقة".