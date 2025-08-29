29
مطر مثّل الرئيس عون في عرس الضنية الجماعي
Lebanon 24
29-08-2025
|
06:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
لبّى النّائب
إيهاب مطر
ممثلًا رئيس الجمهورية العماد جوزافعون دعوة اتحاد جمعيات
الضنية
لحضور عقد القران الجماعي لـ 24 شابًا وشابة من أبناء الضنية الذي يُنظمه الاتحاد للعام السادس على التوالي، وذلك في قاعة
مسجد
الفاروق-
طاران
، بحضور مفتي
طرابلس
والشمال الشيخ محمّد إمام وفاعليات سياسية ودينية من وجهاء وعلماء المنطقة.
وأكّد النائب مطر أنّ "هذا الحفل الذي حصل بأجواء دينية واجتماعية، يُعدّ فرصة مميزة من شأنها تشجيع الشبان على الزواج عبر خفض التكاليف المادية، ممّا يُعزّز مبدأيّ التكافل والتضامن الاجتماعي بيْن أبناء المنطقة الواحدة".
