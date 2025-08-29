مطر مثّل الرئيس عون في عرس الضنية الجماعي

لبّى النّائب ممثلًا رئيس الجمهورية العماد جوزافعون دعوة اتحاد جمعيات لحضور عقد القران الجماعي لـ 24 شابًا وشابة من أبناء الضنية الذي يُنظمه الاتحاد للعام السادس على التوالي، وذلك في قاعة الفاروق- ، بحضور مفتي والشمال الشيخ محمّد إمام وفاعليات سياسية ودينية من وجهاء وعلماء المنطقة.

‏وأكّد النائب مطر أنّ "هذا الحفل الذي حصل بأجواء دينية واجتماعية، يُعدّ فرصة مميزة من شأنها تشجيع الشبان على الزواج عبر خفض التكاليف المادية، ممّا يُعزّز مبدأيّ التكافل والتضامن الاجتماعي بيْن أبناء المنطقة الواحدة".