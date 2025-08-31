Advertisement

أفراح ومناسبات

دورات من اليازا في عجلتون الى الجيل الصاعد للتوعية حول السلامة المرورية

Lebanon 24
31-08-2025 | 02:49
بدعوة من فرسان العذراء حياطة، حاضر مؤسس اليازا د زياد عقل، في ختام المخيم الصيفي في عجلتون حول أهمية التزام الأطفال بمبادىء السلامة المرورية ودعوة الأهل للالتزام بقانون السير وخاصة وضع أحزمة الأمان في جميع المقاعد ، كراسي الأمان الخاصة بالأطفال ، وحول السلامة المرورية أثناء قيادة الدراجات الهوائية والكهربائية..
وكشف عقل انه مع انتشار استعمال  الدراجات الهوائية وخاصة السكوتر، لاحظنا تكرار لمواقف خطيرة في الأسابيع الماضية خاصة خلال ساعات الليل.
 
حرصًا منا على سلامة جميع المواطنين، وبالتعاون مع اللجنة اللبنانية للوقاية من الحوادث المدرسية لاسا ، ندعو جميع راكبي الدراجات والسكوترات، إلى الالتزام بما يضمن بيئة آمنة على الطرق.

لذلك تدعو اليازا الأهالي والبلديات الى مراقبة مدى  التزام الأطفال بما يلي:
عدم المغامرة والذهاب إلى الطرقات الرئيسة 
ارتداء خوذة واقية من نوعية جيدة.
استخدام أضواء أمامية وخلفية ومصابيح عاكسة عند القيادة ليلاً.
ارتداء ملابس مناسبة لتوفير السلامة عند القيادة.
إعطاء الأولوية للمشاة، خاصة كبار السن.
التوقف عند التقاطعات، والنظر جيدًا في الاتجاهات قبل متابعة السير .

تجنب استخدام الهاتف أثناء القيادة.
عدم تجاوز السرعة الآمنة (25 كلم/س) خصوصًا في المنحدرات.
استخدام كلتا اليدين على المقود.

فحص الدراجة أو السكوتر بشكل منتظم (الفرامل، العجلات، المحرك…).
أخيرًا، ندعو كيازا جميع الأهالي وفرق الفرسان وجميع الفرق الكشفية إلى نشر ثقافة السلامة المرورية عند الأطفال  للحفاظ على سلامتهم وحماية حياتهم.
