رعية الشويفات للروم الارثوذكس احتفلت بعيد ميلاد العذراء مريم

احتفلت رعية للروم الأرثوذكس بعيد ميلاد مريم، في قداس إلهي ترأسه كاهن الرعية الأب الياس كرم، وعاونه في الخدمة الأب باسيليوس زغيب والشماسان بشير صويطي وعمانوئيل المر.

شارك في القداس حشد كبير من المؤمنين تقدمهم نقيب المحامين في فادي ، بلدية الشويفات فادي كرم وأعضاء من .بعد الانجيل المقدس ألقى الأب كرم عظة تناول فيها معاني العيد، داعيًا المؤمنين إلى الاقتضاء بمريم العذراء في طاعتها لله واحتمالها الآلام، هذه الصفات التي تعلمتها من والديها يواكيم وحنة.

بعد القداس طاف المؤمنون بايقونة العيد، ثم تم تبّريك الهريسة، التي اعتاد على تقديمها النقيب فادي مصري.وللمناسبة أقيمت سهرة في باحة الكنيسة احياها الفنان عبدو ياغي، سبقها تكّريم من كاهن ومجلس الرعية للنقيب مصري، الذي ألقى كلمة وجدانية حيا فيها الشويفات وأهلها الذين يكن لهم كل المحبة والاحترام، مستذكرًا والدته واجداده الذين ولدوا وعاشوا في الشويفات، كما وجه تحية الى روح السيدة ليلى سعد التي كان لها مكانة مميزة عند أهل هذه المدينة. بعدها قدم الأب كرم ومجلس الرعية ايقونة العذراء لمصري شاكرين له ولشقيقه حبيب محبتهم لهذه الرعية وهذه المدينة.