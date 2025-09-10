افتتاح مهرجانات بسكنتا

Advertisement

افتتح عضو تكتل الجمهورية القوية النائب مهرجانات بسكنتا لصيف ٢٠٢٥، في حضور رئيس بلدية بسكنتا انطوان وأعضاء والمخاتير ورئيس دير الاب الياس ، وذلك في ساحة دير مار يوسف بسكنتا.المهرجان الذي دام ثلاثة ايام تخلله ليلة مع الفنان والموسيقي ، بالإضافة إلى عدد من الفقرات الفنية والرياضية بالتعاون مع نادي الفرير بسكنتا. يذكر ان المهرجان من تنظيم مؤسسة الدكتور وديع الحاج وStreet Festival. (الوكالة الوطنية)