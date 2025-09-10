28
أفراح ومناسبات
افتتاح مهرجانات بسكنتا
Lebanon 24
10-09-2025
|
10:30
A-
A+
افتتح عضو تكتل الجمهورية القوية النائب
رازي الحاج
مهرجانات بسكنتا لصيف ٢٠٢٥، في حضور رئيس بلدية بسكنتا انطوان
الهراوي
وأعضاء
المجلس البلدي
والمخاتير ورئيس دير
مار يوسف
الاب الياس
الجمهوري
، وذلك في ساحة دير مار يوسف بسكنتا.
المهرجان الذي دام ثلاثة ايام تخلله ليلة مع الفنان والموسيقي
ميشال فاضل
، بالإضافة إلى عدد من الفقرات الفنية والرياضية بالتعاون مع نادي الفرير بسكنتا. يذكر ان المهرجان من تنظيم مؤسسة الدكتور وديع الحاج وStreet Festival. (الوكالة الوطنية)
