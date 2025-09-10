Advertisement

أفراح ومناسبات

افتتاح مهرجانات بسكنتا

Lebanon 24
10-09-2025 | 10:30
افتتح عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج مهرجانات بسكنتا لصيف ٢٠٢٥، في حضور رئيس بلدية بسكنتا انطوان الهراوي وأعضاء المجلس البلدي والمخاتير ورئيس دير مار يوسف الاب الياس الجمهوري، وذلك في ساحة دير مار يوسف بسكنتا.
المهرجان الذي دام ثلاثة ايام تخلله ليلة مع الفنان والموسيقي ميشال فاضل، بالإضافة إلى عدد من الفقرات الفنية والرياضية بالتعاون مع نادي الفرير بسكنتا. يذكر ان المهرجان من تنظيم مؤسسة الدكتور وديع الحاج وStreet Festival. (الوكالة الوطنية)
