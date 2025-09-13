"حكايا ورؤى" .. جامعة الجنان تعرض إبداعات طلابها في غرفة طرابلس

Advertisement

نظمت كلية الاعلام في جامعة الجنان بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في والشمال حدثاً تحت عنوان "حكايا ورؤى" لعرض أفلام وثائقية لطلاب كلية الصحافة والاعلام ومشاريع تخرج لطلاب قسم الغرافيك ديزاين.بداية رحب الدكتور زكريا بيتية بالحضور، لافتا الى أن ما يُعرض اليوم من أفلام هو جزء من سلسلة أفلام وثائقية أعدها طلاب كلية الصحافة والاعلام، وكذلك على صعيد قسم الغرافيك ديزاين، مشددا على توجه جامعة الجنان للتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وفي مقدمتها غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال، شاكرا رئيسها الصديق توفيق دبوسي الذي يبدي كل إستعداد للتعاون والمساعدة، ومنوها بجهود طلاب جامعة الجنان الذين يقدمون أعمالا إبداعية.ثم ألقى عميد كلية الاعلام الدكتور جمال نون كلمة أشار فيها الى أن هذا العمل هو عمل طلابي، وكانت مهمتنا مواكبة هذا الابداع، مؤكدا أن طرابلس بحاجة الى جهود كل أبنائها وتريد أن تؤكد أنها تضم نخبة من الطلاب المبدعين سواء في الاعلام أو في الغرافيك ديزاين الذين يستشرفون ويريدون النجاح، لافتا الى أن ما سيعرض اليوم هو جزء من مشاريع التخرج وهي مشاريع كانت على مستوى أكثر من محلي ولبناني وبلغت مرحلة بالغة الأهمية، وقال: أردنا اليوم أن نطل على المدينة لكي تتعرف طرابلس على طلاب جامعة الجنان وإبداعاتهم، ونحن نريد أن نكون جزءً من عمل مشترك مع قوى المجتمع المدني وكل الفاعليات في طرابلس، منوها بتعاون رئيس الغرفة توفيق دبوسي، وبلدية طرابلس.ثم ألقت مديرة الغرفة ليندا سلطان كلمة نقلت فيها تحيات الرئيس توفيق دبوسي الى عائلة جامعة الجنان وقالت: من عدسة الكاميرا ولوحة التصميم، يبدع طلاب الإعلام في جامعة الجنان، إبداعاتٍ تحاكي الواقع وتلهم الفكر. وها نحن اليوم نشهد على هذا الإبداع الذي يشكّل قيمة مضافة لمجتمعنا واقتصادنا.ورأت سلطان أن ما نشهده اليوم هو دليل حيّ على أنّ الجامعة لا تكتفي بالتعليم النظري، بل تسعى إلى تمكين طلابها من تحويل المعرفة إلى إبداع ملموس، وهذا ما يجعل جامعة الجنان صرحاً أكاديمياً رائداً في شمال ، من خلال فروعها في طرابلس وصيدا، ومع بشائر التوسع قريباً في مناطق لبنانية جديدة. ونحن نعوّل على مسيرتها المضيئة التي تخرّج في كل عام كوكبة من الشباب المتسلحين بالعلم والثقافة والمعرفة.وأكدت سلطان أننا نعيش في زمن لم يعد يعترف إلا بالكفاءات والقدرات العلمية، ونحن في غرفة التجارة نفخر بأن نحتضن المبادرات التي تسهم في رفعة مجتمعنا واقتصادنا، مؤكدين أنّ الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في الإنسان، مشددة على أن الغرفة ستبقى داعمة لكل ما يجمع بين الاقتصاد والتعليم، وصولاً إلى منظومة اقتصادية متكاملة تستوعب هذه الكفاءات الواعدة.ثم ألقى البلدية خالد كبارة كلمة رأى فيها أن هذا اللقاء يجمع الفكر الإبداعي بروح الإبداع والتجديد، في إطار يُثري مجتمعنا ويلهم شبابنا، في مدينة تجمع بين الثقافة والعلم والاقتصاد والفن.وقال كبارة: اليوم نرى هذا التلاقي في أعمال طلابية تعبر عن هوية المدينة وروحها الحيوية، وإن صناعة الاعلام ليست مجرد مهنة بل هي رسالة ووعي ومسؤولية كبرى تجاه المجتمع وهنا يكمن دور الشباب الحقيقي، ونحن في بلدية طرابلس نؤمن أن الشراكة مع الجامعات والطلاب ركن أساسي في أي عمل تنموي ناجح، فمبادرات الشباب ومشاركاتهم العملية تكرس روح المستقبل وتبني جسرا متينا بين المعرفة الأكاديمية والحياة العملية.وأعلن كبارة بإسم بلدية طرابلس عن قرب إطلاق مسابفة مميزة يشارك فيها طلاب الجامعات والمختصون لتقديم أفضل صورة بصرية جديدة لطرابلس تعكس روحها وتطلعاتها المستقبلية، مؤكدا إيمان البلدية أن للطلاب دورا أساسيا في إعادة صياغة هوية المدينة بصورة مبتكرة ومعاصرة.بعد ذلك تم عرض فيلمين وثائقيين من سلسلة أفلام أعدها طلاب جامعة الجنان في مشاريع تخرجهم هما: " الغضبان: للطالبة رقية طيارة، و"التجارة في طرابلس" للطالب حسان الكك، كما جال المشاركون على مشاريع تخرج طلاب قسم الغرافيك ديزاين.وقد كان للاعلامية الزميلة راسيا تعليقا على الفيلمين الوثائقيين، حيث أشادت بجهود طلاب كلية الاعلام، لافتة الى أهمية الانتاج الطلابي الابداعي والمتخصص مقابل ما تنتجه غير المتخصصة.