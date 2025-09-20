مدينة جبيل تستعد لاحتضان النسخة العاشرة من مهرجان Byblos Tango Festival

Advertisement

أعلنت بلدية في بيان استعداد المدينة "لاحتضان النسخة العاشرة من مهرجان Byblos Tango Festival الذي ينطلق في ٢٨ من أيلول الحالي عند الثامنة والنصف مساءً في ساحة الأونسكو، تحت عنوان Vive el Tango، بالتعاون مع بلدية جبيل – بيبلوس وسفارة في .يقدّم الحفل أمسية موسيقية راقية بمشاركة نخبة من العازفين العالميين، من بينهم بسام ، ماريو راعي، خاشاتور سافزيان ونديم ، الذين سيحيون بأدائهم أجواء الأصيل.ويُعتبر هذا المهرجان من أبرز الأحداث الثقافية والفنية في لبنان، إذ يجمع بين الموسيقى الراقية والرقص اللاتيني العريق، ويعزز موقع جبيل كوجهة فنية وسياحية على الخريطة الثقافية العالمية".