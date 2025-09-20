29
أفراح ومناسبات
مدينة جبيل تستعد لاحتضان النسخة العاشرة من مهرجان Byblos Tango Festival
Lebanon 24
20-09-2025
|
03:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت بلدية
جبيل
في بيان استعداد المدينة "لاحتضان النسخة العاشرة من مهرجان Byblos Tango Festival الذي ينطلق في ٢٨ من أيلول الحالي عند الثامنة والنصف مساءً في ساحة الأونسكو، تحت عنوان Vive el Tango، بالتعاون مع بلدية جبيل – بيبلوس وسفارة
جمهورية
الأرجنتين
في
لبنان
.
يقدّم الحفل أمسية موسيقية راقية بمشاركة نخبة من العازفين العالميين، من بينهم
المايسترو
بسام
شليطا
، ماريو راعي، خاشاتور سافزيان ونديم
روحانا
، الذين سيحيون بأدائهم أجواء
التانغو
الأصيل.
ويُعتبر هذا المهرجان من أبرز الأحداث الثقافية والفنية في لبنان، إذ يجمع بين الموسيقى الراقية والرقص اللاتيني العريق، ويعزز موقع جبيل كوجهة فنية وسياحية على الخريطة الثقافية العالمية".
