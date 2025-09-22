الرابطة المارونية تشارك في تدشين دير مار شربل في فرنسا

Advertisement

شاركت الرابطة في احتفال تدشين دير مار شربل في بلدة فيلير سور مارن ، حيث ترأس القداس البطريرك ، بمشاركة الرئيس العام للرهبانية المارونية الأباتي هادي محفوظ، وحضور سفير في ربيع الشاعر.وتمثّلت الرابطة برئيسها المهندس مارون الحلو الذي رافق البطريرك في الزيارة، كما شارك في الزيارة للرابطة المحامي بول يوسف كنعان وعضو المجلس التنفيذي الدكتور رامي الشدياق وعدد من أعضاء الهيئة العامة للرابطة المقيمين في فرنسا.كما شارك الى جانب الرابطة رئيسة المؤسسة المارونية للانتشار روز الشويري ترافقها هيام البستاني، ورئيس مؤسسة الإنماء البطيركية سليم صفير، ورئيس المجلس العام الماروني المهندس ميشال متى على رأس وفد من المجلس العام الماروني.