الرابطة المارونية تشارك في تدشين دير مار شربل في فرنسا
Lebanon 24
22-09-2025
|
05:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
شاركت الرابطة
المارونية
في احتفال تدشين دير مار شربل في بلدة فيلير سور مارن
الفرنسية
، حيث ترأس القداس البطريرك
الماروني
الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
، بمشاركة الرئيس العام للرهبانية
اللبنانية
المارونية الأباتي هادي محفوظ، وحضور سفير
لبنان
في
فرنسا
ربيع الشاعر.
وتمثّلت الرابطة برئيسها المهندس مارون الحلو الذي رافق البطريرك
الراعي
في الزيارة، كما شارك في الزيارة
الأمين العام
للرابطة المحامي بول يوسف كنعان وعضو المجلس التنفيذي الدكتور رامي الشدياق وعدد من أعضاء الهيئة العامة للرابطة المقيمين في فرنسا.
كما شارك الى جانب الرابطة رئيسة المؤسسة المارونية للانتشار روز الشويري ترافقها هيام البستاني، ورئيس مؤسسة الإنماء البطيركية سليم صفير، ورئيس المجلس العام الماروني المهندس ميشال متى على رأس وفد من المجلس العام الماروني.
