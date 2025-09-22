30
o
بيروت
31
o
طرابلس
30
o
صور
33
o
جبيل
29
o
صيدا
32
o
جونية
32
o
النبطية
28
o
زحلة
31
o
بعلبك
12
o
بشري
27
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أفراح ومناسبات
المطران رحمة في القداس السنوي لكاريتاس البقاع الشمالي: تحمل رسالة تضامن وأخوّة حقيقية
Lebanon 24
22-09-2025
|
06:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
إحتفل إقليم كاريتاس -
البقاع
الشمالي
بالقداس السنوي في كنيسة مار يوسف -دير
الاحمر
.
Advertisement
ترأس الذبيحة الإلهية راعي ابرشية
بعلبك
- دير الاحمر
المارونية
المطران حنا رحمة، عاونه رئيس رابطة كاريتاس
لبنان
الأب ميشال عبود، منسق جهاز الأقاليم في الرابطة الأب رولان مراد ورئيس الاقليم المونسنيور بول كيروز ، المرشد الروحي للاقليم الخوري
جورج
داوود وخادم الرعية الخوري
ايلي
الجميل.
بعد الإنجيل، القى المطران رحمة عظة تحدث فيها عن البعد الإنجيلي للسلطة التي تُبنى على الخدمة لا على التسلّط، مستشهداً بقول المسيح: "جئتُ لأخدم لا لأُخدم". وقال:" كاريتاس لبنان تجسّد هذا المبدأ من خلال عملها إلى جانب الفقراء والمحتاجين، إذ تحمل رسالة تضامن وأخوّة حقيقية بعيداً عن أي تمييز طبقي".
وأشار إلى أنّ "الأزمة الاقتصادية الخانقة في السنوات الأخيرة زادت حجم التحديات، لكن كاريتاس واصلت رسالتها رغم الصعوبات، بفضل دعم المتطوعين والمانحين وجهود المسؤولين، وعلى رأسهم الأب ميشال عبود والأب رولان، اللذين بذلا تضحيات كبيرة لخدمة الناس".
كما نوّه المطران رحمة بالدور التاريخي لإقليم البقاع الشمالي والشبيبة خلال النزوح والتهجير، حيث وقفوا إلى جانب آلاف العائلات المحتاجة، بالتعاون مع الكنيسة والبلديات وسائر المؤسسات والجمعيات، ما جسّد وحدة حقيقية في خدمة الإنسان.
وخُتم اللقاء بتوجيه الشكر لكل المشاركين والفاعليات المحلية، وتأكيد مواصلة المسيرة بروح المحبة والتضامن التي تميّز كاريتاس لبنان، كي تبقى الكنيسة علامة رجاء وسط التحديات.
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون تسلّم دعوة لحضور قداس إعلان قداسة المطران مالويان
Lebanon 24
الرئيس عون تسلّم دعوة لحضور قداس إعلان قداسة المطران مالويان
22/09/2025 14:30:32
22/09/2025 14:30:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الارشمندريت النجار ترأس القداس السنوي لاقليم كاريتاس المتن
Lebanon 24
الارشمندريت النجار ترأس القداس السنوي لاقليم كاريتاس المتن
22/09/2025 14:30:32
22/09/2025 14:30:32
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الجمهورية شارك في القداس السنوي لعيد سيدة التلة في دير القمر
Lebanon 24
رئيس الجمهورية شارك في القداس السنوي لعيد سيدة التلة في دير القمر
22/09/2025 14:30:32
22/09/2025 14:30:32
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة خليجية من نيويورك: تضامن مع قطر وتأكيد على الاستقرار الإقليمي
Lebanon 24
رسالة خليجية من نيويورك: تضامن مع قطر وتأكيد على الاستقرار الإقليمي
22/09/2025 14:30:32
22/09/2025 14:30:32
Lebanon 24
Lebanon 24
المارونية
الماروني
الشمالي
البقاع
ماروني
الاحمر
الشمال
لبنان
قد يعجبك أيضاً
الرابطة المارونية تشارك في تدشين دير مار شربل في فرنسا
Lebanon 24
الرابطة المارونية تشارك في تدشين دير مار شربل في فرنسا
05:10 | 2025-09-22
22/09/2025 05:10:13
Lebanon 24
Lebanon 24
260 دراجًا يزيّنون شوارع جزين
Lebanon 24
260 دراجًا يزيّنون شوارع جزين
16:14 | 2025-09-21
21/09/2025 04:14:48
Lebanon 24
Lebanon 24
النائب ضاهر يحتفي بيوم الإعلام في البقاع
Lebanon 24
النائب ضاهر يحتفي بيوم الإعلام في البقاع
15:09 | 2025-09-21
21/09/2025 03:09:55
Lebanon 24
Lebanon 24
كرامي تفتتح المبنى الجديد لثانوية عين الزيت في عكار
Lebanon 24
كرامي تفتتح المبنى الجديد لثانوية عين الزيت في عكار
12:24 | 2025-09-21
21/09/2025 12:24:54
Lebanon 24
Lebanon 24
قداس ومسيرة لمناسبة ذكرى إقامة تمثال سيدة بعلبك
Lebanon 24
قداس ومسيرة لمناسبة ذكرى إقامة تمثال سيدة بعلبك
04:24 | 2025-09-21
21/09/2025 04:24:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مَن أوحى لقاسم بضرورة الانفتاح على السعودية؟
Lebanon 24
مَن أوحى لقاسم بضرورة الانفتاح على السعودية؟
09:00 | 2025-09-21
21/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل من إغلاق للمدارس غدًا؟ بيان لوزيرة التربية يوضح
Lebanon 24
هل من إغلاق للمدارس غدًا؟ بيان لوزيرة التربية يوضح
15:44 | 2025-09-21
21/09/2025 03:44:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"لابسة من غير هدوم".. إطلالة هيلدا خليفة الجريئة في "الموريكس دور" تعرّضها للانتقادات (فيديو)
Lebanon 24
"لابسة من غير هدوم".. إطلالة هيلدا خليفة الجريئة في "الموريكس دور" تعرّضها للانتقادات (فيديو)
00:51 | 2025-09-22
22/09/2025 12:51:56
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "حدود لبنان".. ماذا زعمَ تقرير إسرائيلي؟
Lebanon 24
عن "حدود لبنان".. ماذا زعمَ تقرير إسرائيلي؟
14:00 | 2025-09-21
21/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بمهمة واضحة.. معلومات تكشف للمرة الاولى عن نشر الموساد لـ 100 عميل في إيران
Lebanon 24
بمهمة واضحة.. معلومات تكشف للمرة الاولى عن نشر الموساد لـ 100 عميل في إيران
13:00 | 2025-09-21
21/09/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات
05:10 | 2025-09-22
الرابطة المارونية تشارك في تدشين دير مار شربل في فرنسا
16:14 | 2025-09-21
260 دراجًا يزيّنون شوارع جزين
15:09 | 2025-09-21
النائب ضاهر يحتفي بيوم الإعلام في البقاع
12:24 | 2025-09-21
كرامي تفتتح المبنى الجديد لثانوية عين الزيت في عكار
04:24 | 2025-09-21
قداس ومسيرة لمناسبة ذكرى إقامة تمثال سيدة بعلبك
13:17 | 2025-09-20
احتفال في الهرمل.. إصدار ديواني شعر
فيديو
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
22/09/2025 14:30:32
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
22/09/2025 14:30:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
22/09/2025 14:30:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24