أفراح ومناسبات

المطران رحمة في القداس السنوي لكاريتاس البقاع الشمالي: تحمل رسالة تضامن وأخوّة حقيقية

Lebanon 24
22-09-2025 | 06:10
إحتفل إقليم كاريتاس - البقاع الشمالي بالقداس السنوي في كنيسة مار يوسف -دير الاحمر.
ترأس الذبيحة الإلهية راعي ابرشية بعلبك - دير الاحمر المارونية المطران حنا رحمة، عاونه  رئيس رابطة كاريتاس لبنان الأب ميشال عبود، منسق جهاز الأقاليم في الرابطة الأب رولان مراد ورئيس الاقليم المونسنيور بول كيروز ، المرشد الروحي للاقليم الخوري جورج داوود وخادم الرعية الخوري ايلي الجميل. 


بعد الإنجيل، القى المطران رحمة عظة تحدث فيها عن  البعد الإنجيلي للسلطة التي تُبنى على الخدمة لا على التسلّط، مستشهداً بقول المسيح: "جئتُ لأخدم لا لأُخدم". وقال:"  كاريتاس لبنان تجسّد هذا المبدأ من خلال عملها إلى جانب الفقراء والمحتاجين، إذ تحمل رسالة تضامن وأخوّة حقيقية بعيداً عن أي تمييز طبقي".
 

وأشار إلى أنّ "الأزمة الاقتصادية الخانقة في السنوات الأخيرة زادت حجم التحديات، لكن كاريتاس واصلت رسالتها رغم الصعوبات، بفضل دعم المتطوعين والمانحين وجهود المسؤولين، وعلى رأسهم الأب ميشال عبود والأب رولان، اللذين بذلا تضحيات كبيرة لخدمة الناس".
 

كما نوّه المطران رحمة  بالدور التاريخي لإقليم البقاع الشمالي والشبيبة خلال النزوح والتهجير، حيث وقفوا إلى جانب آلاف العائلات المحتاجة، بالتعاون مع الكنيسة والبلديات وسائر المؤسسات والجمعيات، ما جسّد وحدة حقيقية في خدمة الإنسان.
 

وخُتم اللقاء بتوجيه الشكر لكل المشاركين والفاعليات المحلية، وتأكيد مواصلة المسيرة بروح المحبة والتضامن التي تميّز كاريتاس لبنان، كي تبقى الكنيسة علامة رجاء وسط التحديات.
