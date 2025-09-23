دعمًا لمرضى السرطان.. نشاط رياضي خيري في جبيل

Advertisement

برعاية وبالتعاون مع بلدية و swim initiative ، تنظّم جمعيّة "أرواح القمم" (Summit Souls) نشاطاً رياضيّا خيريّاً، يهدف الى دعم مرضى السرطان، وذلك عند الساعة السابعة والنصف من صباح ١٢ تشرين الأول المقبل، عند مرفأ جبيل.يشمل البرنامج سباحة لمسافة ٣ كلم (للمحترفين)، ومشي ٣ كلم في شوارع المدينة، وجري لدورات عدّة، بالإضافة إلى جولة دراجات.وتقرر أن يكون اللباس الموحّد هو الأبيض أو الزهري، على أن تُختتم الفعالية بشهادات حيّة يقدّمها مرضى السرطان وعائلاتهم بالتعاون مع "جمعية باربرا نصّار".