متفرقات
دعمًا لمرضى السرطان.. نشاط رياضي خيري في جبيل
Lebanon 24
23-09-2025
|
02:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
برعاية
وزارة السياحة
وبالتعاون مع بلدية
جبيل
و swim initiative ، تنظّم جمعيّة "أرواح القمم" (Summit Souls) نشاطاً رياضيّا خيريّاً، يهدف الى دعم مرضى السرطان، وذلك عند الساعة السابعة والنصف من صباح
يوم الأحد
١٢ تشرين الأول المقبل، عند مرفأ جبيل.
يشمل البرنامج سباحة لمسافة ٣ كلم (للمحترفين)، ومشي ٣ كلم في شوارع المدينة، وجري لدورات عدّة، بالإضافة إلى جولة دراجات.
وتقرر أن يكون اللباس الموحّد هو الأبيض أو الزهري، على أن تُختتم الفعالية بشهادات حيّة يقدّمها مرضى السرطان وعائلاتهم بالتعاون مع "جمعية باربرا نصّار".
