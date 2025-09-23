Advertisement

متفرقات

دعمًا لمرضى السرطان.. نشاط رياضي خيري في جبيل

Lebanon 24
23-09-2025 | 02:27
A-
A+
Doc-P-1420382-638942167208234771.png
Doc-P-1420382-638942167208234771.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
برعاية وزارة السياحة وبالتعاون مع بلدية جبيل و swim initiative ، تنظّم جمعيّة "أرواح القمم" (Summit Souls) نشاطاً رياضيّا خيريّاً، يهدف الى دعم مرضى السرطان، وذلك عند الساعة السابعة والنصف من صباح يوم الأحد ١٢ تشرين الأول المقبل، عند مرفأ جبيل.
Advertisement

يشمل البرنامج سباحة لمسافة ٣ كلم (للمحترفين)، ومشي ٣ كلم في شوارع المدينة، وجري لدورات عدّة، بالإضافة إلى جولة دراجات.

وتقرر أن يكون اللباس الموحّد هو الأبيض أو الزهري، على أن تُختتم الفعالية بشهادات حيّة يقدّمها مرضى السرطان وعائلاتهم بالتعاون مع "جمعية باربرا نصّار".
مواضيع ذات صلة
الجنرال كولوسي يلتقي سلطات بنت جبيل: لدعم عودة الحياة إلى طبيعتها
lebanon 24
23/09/2025 17:02:43 Lebanon 24 Lebanon 24
اليازا ووزارة الصحة: ندوة للوقاية من أمراض السرطان وتعزيز السلامة العامة
lebanon 24
23/09/2025 17:02:43 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنسا تسعى لانتزاع ضمانات بالانسحاب الاسرائيلي و"مؤتمر الدعم" رهن موقف واشنطن والرياض
lebanon 24
23/09/2025 17:02:43 Lebanon 24 Lebanon 24
بذور الحلبة.. علاج طبيعي يدعم مرضى السكري
lebanon 24
23/09/2025 17:02:43 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

أفراح ومناسبات

وزارة السياحة

يوم الأحد

صف من

رياضي

رياض

تشري

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
06:10 | 2025-09-22
05:10 | 2025-09-22
16:14 | 2025-09-21
15:09 | 2025-09-21
12:24 | 2025-09-21
04:24 | 2025-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24