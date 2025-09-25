إعلان الأفلام الفائزة في "مهرجان طرابلس للأفلام" في نسخته الثانية عشرة

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان طرابلس
للأفلام في احتفال ضمّ شخصيات سينمائية وفنية وثقافية وشبابية ومحبي السينما من طرابلس ولبنان والخارج، الأفلام الفائزة في الدورة
الثانية عشر للعام 2025، وذلك في مركز العزم الثقافي - بيت الفن - الميناء. وقد أهدت اللجنة وفق بيان، جوائز هذه الدورة إلى روح الفنانة الإيطالية
الكبيرة كلوديا كاردينالي التي رحلت قبل يومين.
الأفلام الفائزة
وقد أعلن أعضاء لجنتي التحيكم الأفلام الفائزة.
الأفلام الطويلة
عن فئة الأفلام الطويلة ضمت اللجنة كلاً من: المخرجة هلا خليل (مصر)، الممثل كميل سلامة (لبنان)، الناقد شفيق طبارة (لبنان).
وجاءت النتائج على النحو التالي:
- جائزة أفضل فيلم طويل للفيلم (The origin of the World) ل Rossella Inglese (إيطاليا)
- جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم (The Call) ل Pablo A. Tonatiuh Álvarez (المكسيك)
- تنويه خاص من لجنة التحكيم للفيلم (Agora) ل Ala Eddine Slim (تونس، فرنسا
، المملكة
العربية السعودية)
الأفلام القصيرة
وقد ضمت لجنة تحكيم الأفلام القصيرة كلاً من: الناقدة لميا جيجا (تونس)، الممثلة بييريت قطريب (لبنان)، والناقد نديم تابت (لبنان)
وجاءت النتائج على النحو التالي:
-جائزة أفضل فيلم قصير للفيلم (Genealogy of Violence) ل Mohamed Bourouissa (فرنسا)
-جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم (ٌ The Red Towel) ل Laetitia Nader (لبنان)
-تنويه خاص من لجنة التحكيم للفيلم (Milk Brothers) ل Kenza Tazi (فرنسا، المغرب)
خلاط
في الختام أعلن إلياس خلاط منظم مهرجان طرابلس للأفلام عن مواعيد اللقاء في العام المقبل مع الدورة الثالثة عشر للمهرجان بين 17 و23 أيلول 2026.