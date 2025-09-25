إعلان الأفلام الفائزة في "مهرجان طرابلس للأفلام" في نسخته الثانية عشرة

Advertisement

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان للأفلام في احتفال ضمّ شخصيات سينمائية وفنية وثقافية وشبابية ومحبي السينما من طرابلس ولبنان والخارج، الأفلام الفائزة في الثانية عشر للعام 2025، وذلك في مركز العزم الثقافي - بيت الفن - الميناء. وقد أهدت اللجنة وفق بيان، جوائز هذه الدورة إلى روح الفنانة الكبيرة كلوديا كاردينالي التي رحلت قبل يومين.الأفلام الفائزةوقد أعلن أعضاء لجنتي التحيكم الأفلام الفائزة.الأفلام الطويلةعن فئة الأفلام الطويلة ضمت اللجنة كلاً من: المخرجة هلا خليل (مصر)، الممثل كميل سلامة (لبنان)، الناقد شفيق طبارة (لبنان).وجاءت النتائج على النحو التالي:- جائزة أفضل فيلم طويل للفيلم (The origin of the World) ل Rossella Inglese (إيطاليا)- جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم (The Call) ل Pablo A. Tonatiuh Álvarez (المكسيك)- تنويه خاص من لجنة التحكيم للفيلم (Agora) ل Ala Eddine Slim (تونس، ، العربية السعودية)الأفلام القصيرةوقد ضمت لجنة تحكيم الأفلام القصيرة كلاً من: الناقدة لميا جيجا (تونس)، الممثلة بييريت قطريب (لبنان)، والناقد نديم تابت (لبنان)وجاءت النتائج على النحو التالي:-جائزة أفضل فيلم قصير للفيلم (Genealogy of Violence) ل Mohamed Bourouissa (فرنسا)-جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم (ٌ The Red Towel) ل Laetitia Nader (لبنان)-تنويه خاص من لجنة التحكيم للفيلم (Milk Brothers) ل Kenza Tazi (فرنسا، المغرب)خلاطفي الختام أعلن إلياس خلاط منظم مهرجان طرابلس للأفلام عن مواعيد اللقاء في العام المقبل مع الدورة الثالثة عشر للمهرجان بين 17 و23 أيلول 2026.