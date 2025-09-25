27
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
24
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
23
o
النبطية
21
o
زحلة
20
o
بعلبك
11
o
بشري
19
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
متفرقات
"اليقظة الروحية" للأب كاسيانوس عيناتي: دعوة للجهاد الروحي واليقظة الداخلية
Lebanon 24
25-09-2025
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدرت عن "مؤسسة شاعر الفيحاء سابا زريق الثقافية" الطبعة الثانية من كتاب قدس الأب كاسيانوس عيناتي، راعي دير الشفيعة الحارّة – الحرش – بدبا –
الكورة
، ضمن سلسلة "ياروندا" التي تضم ترجمات الأب عيناتي من اليونانية إلى العربية لكتب الناسك المغبوط باييسيوس الآثوسي، بعنوان "اليقظة الروحية".
Advertisement
وجاء في تمهيد الكتاب:
"الشيخ المغبوط باييسيوس منذ العام 1980 يحدثنا عن السنوات الصعبة التي تنتظرنا. كان دوماً يردد: ربما نعاين ونعيش أحداثاً كثيرة كما ورد في سفر الرؤيا. وكان هدفه إثارة ما يسمى بـ "القلق الإيجابي" لنضاعف جهادنا الروحي ونستطيع الوقوف في وجه روح اللامبالاة التي تتغلغل بمكر، متخطية حصون الرهبة، والتخلص من حب الذات ومحاربة الضعف الذي ينتابنا، وتقوية صلواتنا. بالضعفات – كان يقول – تضعف الصلاة فلا يمكننا أن نساعد أنفسنا ونساعد العالم، كما تتعطل الأجهزة اللاسلكية فيقضي العدو عندها علينا".
ومن أقوال الشيخ باييسيوس:
"لكي تدخل
البرلمان
الإلهي، ينبغي أن تكون ‘نائباً’ تعمل من أجل الله وليس من أجل ذاتك… الناس اليوم يدورون حول نفوسهم فقط. قديماً، في وطني، يقول الفارس: ‘لا تترك عملاً للغد، أما إذا كان لديك طعام لذيذ فدعه للغد ربما يأتي ضيف’. أما اليوم، العكس هو الحاصل: يترك الناس العمل للغد، وربما يأتي أحد لتقديم المساعدة، أما الطعام الجيد فيؤكل في الليلة نفسها".
واختتم الكتاب بكلمة للدكتور سابا قيصر زريق، رئيس الهيئة الإدارية للمؤسسة الناشرة، جاء فيها:
"ها هو شيخنا الناسك المغبوط باييسيوس الأثوسي يطل علينا ويوقظنا من سباتنا الروحي، ليحفزنا على استنفاذ طاقاتنا
المسيحية
في جهاد لطرد المبشرين المراوغين في حياتنا، منتصرين بذلك على رموز الشر، متكئين على إيماننا الراسخ بأن الله تعالى خير معين لنا في مسيرتنا. فالصلاة والتضرع إلى خالق السموات والأرض هما خارطة الطريق، رسمها الناسك لمسيرتنا المفروض أن تكون معبّدة بالإيمان والتعقل والتقوى والعطاء والتضحية والشجاعة، نسلكها على نور الخالق الخالد. وهي السلاح الأمضى بوجه التجارب التي تختبرنا في هذه الحياة الدنيا. شكراً لقدس الأب كاسيانوس عيناتي على إتاحته الفرصة لنا لاكتشاف المزيد من روحانياته".
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
مصدر أمني إسرائيلي: حزب الله يحاول إعادة ترميم نفسه ما يستدعي اليقظة (العربية)
Lebanon 24
مصدر أمني إسرائيلي: حزب الله يحاول إعادة ترميم نفسه ما يستدعي اليقظة (العربية)
25/09/2025 21:05:19
25/09/2025 21:05:19
Lebanon 24
Lebanon 24
وفود سياسية وروحية اطمأنت إلى صحة النائب خريس
Lebanon 24
وفود سياسية وروحية اطمأنت إلى صحة النائب خريس
25/09/2025 21:05:19
25/09/2025 21:05:19
Lebanon 24
Lebanon 24
العلامة عبدالله: الخطاب الروحي الجامع ودعم الجيش أساس الوحدة الوطنية
Lebanon 24
العلامة عبدالله: الخطاب الروحي الجامع ودعم الجيش أساس الوحدة الوطنية
25/09/2025 21:05:19
25/09/2025 21:05:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"صبر ورجاء".. لقاء روحي وثقافي في ذكرى تغييب السيد الصدر
Lebanon 24
"صبر ورجاء".. لقاء روحي وثقافي في ذكرى تغييب السيد الصدر
25/09/2025 21:05:19
25/09/2025 21:05:19
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
أفراح ومناسبات
الوكالة الوطنية
على إيمان
البرلمان
المسيحية
اليونان
الكورة
مسيحية
روحاني
تابع
قد يعجبك أيضاً
في جامعة الروح القدس.. جلسة مع رجل الأعمال فادي دبّانه
Lebanon 24
في جامعة الروح القدس.. جلسة مع رجل الأعمال فادي دبّانه
09:29 | 2025-09-25
25/09/2025 09:29:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ندوة علمية حول كتاب "اقتصاد لبنان السياسي وإعاقة التنمية"
Lebanon 24
ندوة علمية حول كتاب "اقتصاد لبنان السياسي وإعاقة التنمية"
09:25 | 2025-09-25
25/09/2025 09:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"سرديّات المستقبل".. ندوة في الجامعة الأنطونية
Lebanon 24
"سرديّات المستقبل".. ندوة في الجامعة الأنطونية
09:23 | 2025-09-25
25/09/2025 09:23:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الجامعة الأميركية تحتفل بميراثها الجامعي.. واستقبال الجيل الجديد من طلاب الميراث
Lebanon 24
الجامعة الأميركية تحتفل بميراثها الجامعي.. واستقبال الجيل الجديد من طلاب الميراث
09:00 | 2025-09-25
25/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جامعة الحكمة تستضيف البروفسور فينشنزو روزيتو
Lebanon 24
جامعة الحكمة تستضيف البروفسور فينشنزو روزيتو
07:36 | 2025-09-25
25/09/2025 07:36:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر صورة لنعيم قاسم في الضاحية.. شاهدوها
Lebanon 24
آخر صورة لنعيم قاسم في الضاحية.. شاهدوها
16:45 | 2025-09-24
24/09/2025 04:45:53
Lebanon 24
Lebanon 24
مَن أطفأ فتيل "انفجار" صخرة الروشة؟
Lebanon 24
مَن أطفأ فتيل "انفجار" صخرة الروشة؟
09:00 | 2025-09-25
25/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل فعالية الروشة.. دعوة من قناة "المنار" إلى جمهور الحزب (صورة)
Lebanon 24
قبل فعالية الروشة.. دعوة من قناة "المنار" إلى جمهور الحزب (صورة)
05:26 | 2025-09-25
25/09/2025 05:26:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بغاية الجمال: ابنة جورجينا رزق ووليد توفيق تتزوج قريبا في اسبانيا.. وهذه هوية العريس (صور)
Lebanon 24
بغاية الجمال: ابنة جورجينا رزق ووليد توفيق تتزوج قريبا في اسبانيا.. وهذه هوية العريس (صور)
00:41 | 2025-09-25
25/09/2025 12:41:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" لم يلتزم تعميم رئيس الحكومة وأضاء صخرة الروشة (صور وفيديو)
Lebanon 24
"حزب الله" لم يلتزم تعميم رئيس الحكومة وأضاء صخرة الروشة (صور وفيديو)
12:15 | 2025-09-25
25/09/2025 12:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات
09:29 | 2025-09-25
في جامعة الروح القدس.. جلسة مع رجل الأعمال فادي دبّانه
09:25 | 2025-09-25
ندوة علمية حول كتاب "اقتصاد لبنان السياسي وإعاقة التنمية"
09:23 | 2025-09-25
"سرديّات المستقبل".. ندوة في الجامعة الأنطونية
09:00 | 2025-09-25
الجامعة الأميركية تحتفل بميراثها الجامعي.. واستقبال الجيل الجديد من طلاب الميراث
07:36 | 2025-09-25
جامعة الحكمة تستضيف البروفسور فينشنزو روزيتو
04:19 | 2025-09-25
إعلان الأفلام الفائزة في "مهرجان طرابلس للأفلام" في نسخته الثانية عشرة
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
25/09/2025 21:05:19
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
25/09/2025 21:05:19
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
25/09/2025 21:05:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24