Advertisement

متفرقات

"اليقظة الروحية" للأب كاسيانوس عيناتي: دعوة للجهاد الروحي واليقظة الداخلية

Lebanon 24
25-09-2025 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1421399-638944095267657581.png
Doc-P-1421399-638944095267657581.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدرت عن "مؤسسة شاعر الفيحاء سابا زريق الثقافية" الطبعة الثانية من كتاب قدس الأب كاسيانوس عيناتي، راعي دير الشفيعة الحارّة – الحرش – بدبا – الكورة، ضمن سلسلة "ياروندا" التي تضم ترجمات الأب عيناتي من اليونانية إلى العربية لكتب الناسك المغبوط باييسيوس الآثوسي، بعنوان "اليقظة الروحية".
Advertisement

وجاء في تمهيد الكتاب:

"الشيخ المغبوط باييسيوس منذ العام 1980 يحدثنا عن السنوات الصعبة التي تنتظرنا. كان دوماً يردد: ربما نعاين ونعيش أحداثاً كثيرة كما ورد في سفر الرؤيا. وكان هدفه إثارة ما يسمى بـ "القلق الإيجابي" لنضاعف جهادنا الروحي ونستطيع الوقوف في وجه روح اللامبالاة التي تتغلغل بمكر، متخطية حصون الرهبة، والتخلص من حب الذات ومحاربة الضعف الذي ينتابنا، وتقوية صلواتنا. بالضعفات – كان يقول – تضعف الصلاة فلا يمكننا أن نساعد أنفسنا ونساعد العالم، كما تتعطل الأجهزة اللاسلكية فيقضي العدو عندها علينا".

ومن أقوال الشيخ باييسيوس:

"لكي تدخل البرلمان الإلهي، ينبغي أن تكون ‘نائباً’ تعمل من أجل الله وليس من أجل ذاتك… الناس اليوم يدورون حول نفوسهم فقط. قديماً، في وطني، يقول الفارس: ‘لا تترك عملاً للغد، أما إذا كان لديك طعام لذيذ فدعه للغد ربما يأتي ضيف’. أما اليوم، العكس هو الحاصل: يترك الناس العمل للغد، وربما يأتي أحد لتقديم المساعدة، أما الطعام الجيد فيؤكل في الليلة نفسها".

واختتم الكتاب بكلمة للدكتور سابا قيصر زريق، رئيس الهيئة الإدارية للمؤسسة الناشرة، جاء فيها:

"ها هو شيخنا الناسك المغبوط باييسيوس الأثوسي يطل علينا ويوقظنا من سباتنا الروحي، ليحفزنا على استنفاذ طاقاتنا المسيحية في جهاد لطرد المبشرين المراوغين في حياتنا، منتصرين بذلك على رموز الشر، متكئين على إيماننا الراسخ بأن الله تعالى خير معين لنا في مسيرتنا. فالصلاة والتضرع إلى خالق السموات والأرض هما خارطة الطريق، رسمها الناسك لمسيرتنا المفروض أن تكون معبّدة بالإيمان والتعقل والتقوى والعطاء والتضحية والشجاعة، نسلكها على نور الخالق الخالد. وهي السلاح الأمضى بوجه التجارب التي تختبرنا في هذه الحياة الدنيا. شكراً لقدس الأب كاسيانوس عيناتي على إتاحته الفرصة لنا لاكتشاف المزيد من روحانياته".
 
 
(الوكالة الوطنية)
 
مواضيع ذات صلة
مصدر أمني إسرائيلي: حزب الله يحاول إعادة ترميم نفسه ما يستدعي اليقظة (العربية)
lebanon 24
25/09/2025 21:05:19 Lebanon 24 Lebanon 24
وفود سياسية وروحية اطمأنت إلى صحة النائب خريس
lebanon 24
25/09/2025 21:05:19 Lebanon 24 Lebanon 24
العلامة عبدالله: الخطاب الروحي الجامع ودعم الجيش أساس الوحدة الوطنية
lebanon 24
25/09/2025 21:05:19 Lebanon 24 Lebanon 24
"صبر ورجاء".. لقاء روحي وثقافي في ذكرى تغييب السيد الصدر
lebanon 24
25/09/2025 21:05:19 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

أفراح ومناسبات

الوكالة الوطنية

على إيمان

البرلمان

المسيحية

اليونان

الكورة

مسيحية

روحاني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
09:29 | 2025-09-25
09:25 | 2025-09-25
09:23 | 2025-09-25
09:00 | 2025-09-25
07:36 | 2025-09-25
04:19 | 2025-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24