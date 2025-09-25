في جامعة الروح القدس.. جلسة مع رجل الأعمال فادي دبّانه

Advertisement

نظّمت – الكسليك الجلسة الأولى من سلسلة "Sunset Stories Executive Talk"، مستضيفة رجل الأعمال دبّانه، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبّانه ، الذي قدّم محاضرة بعنوان: "حكمة الأعمال العائلية: دروس في القيادة والإرث".رحّبت الدكتورة سلامة أيانيان بالحضور من أعضاء والمديرين والشركاء والخريجين، مؤكدة على أهمية التعاون بين الجامعة وقطاع الأعمال لإطلاق مبادرات مبتكرة تخدم الشباب والبلد.وشدد الأب مكرزل على أن الجامعة لا تكتفي بمنح الشهادات، بل تهدف إلى إعداد مواطنين مسؤولين ومبدعين قادرين على إحداث تغيير إيجابي في المجتمع، مؤكداً على نجاح اللبنانيين وإبداعهم رغم الصعوبات.استعرض دبّانه مسيرة المجموعة العائلية على مدى 73 عامًا، مشيراً إلى فلسفة التنويع وريادة الأعمال، وشرح هيكلية التي تفصل بين شؤون العائلة والإدارة لضمان استمرارية الأعمال عبر الأجيال.وتطرق إلى التحديات والأخطاء التي واجهتها العائلة، مؤكداً أن القيم الجوهرية مثل النزاهة، الشفافية، العطاء، التميز، ووحدة العائلة كانت أساس نجاح الأعمال العائلية واستمراريتها.واختتم اللقاء بجلسة أسئلة وأجوبة، تبادل خلالها المشاركون الأفكار والنصائح حول التحديات المستقبلية للأعمال العائلية وسبل ضمان استدامتها.