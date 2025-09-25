Advertisement

متفرقات

في جامعة الروح القدس.. جلسة مع رجل الأعمال فادي دبّانه

Lebanon 24
25-09-2025 | 09:29
A-
A+
Doc-P-1421434-638944146010528391.png
Doc-P-1421434-638944146010528391.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نظّمت جامعة الروح القدس – الكسليك الجلسة الأولى من سلسلة "Sunset Stories Executive Talk"، مستضيفة رجل الأعمال السيد فادي دبّانه، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبّانه صيقلي، الذي قدّم محاضرة بعنوان: "حكمة الأعمال العائلية: دروس في القيادة والإرث".
Advertisement

رحّبت الدكتورة مادونا سلامة أيانيان بالحضور من أعضاء مجلس الجامعة والمديرين والشركاء والخريجين، مؤكدة على أهمية التعاون بين الجامعة وقطاع الأعمال لإطلاق مبادرات مبتكرة تخدم الشباب والبلد.

وشدد رئيس الجامعة الأب جوزف مكرزل على أن الجامعة لا تكتفي بمنح الشهادات، بل تهدف إلى إعداد مواطنين مسؤولين ومبدعين قادرين على إحداث تغيير إيجابي في المجتمع، مؤكداً على نجاح اللبنانيين وإبداعهم رغم الصعوبات.

استعرض دبّانه مسيرة المجموعة العائلية على مدى 73 عامًا، مشيراً إلى فلسفة التنويع وريادة الأعمال، وشرح هيكلية الحوكمة التي تفصل بين شؤون العائلة والإدارة لضمان استمرارية الأعمال عبر الأجيال.

وتطرق إلى التحديات والأخطاء التي واجهتها العائلة، مؤكداً أن القيم الجوهرية مثل النزاهة، الشفافية، العطاء، التميز، ووحدة العائلة كانت أساس نجاح الأعمال العائلية واستمراريتها.

واختتم اللقاء بجلسة أسئلة وأجوبة، تبادل خلالها المشاركون الأفكار والنصائح حول التحديات المستقبلية للأعمال العائلية وسبل ضمان استدامتها.
مواضيع ذات صلة
طاولة مستديرة عن السياسات العامة البحرية والساحلية في جامعة الروح القدس - الكسليك
lebanon 24
25/09/2025 21:05:39 Lebanon 24 Lebanon 24
جامعة الروح القدس توقّع 3 اتفاقيات لصون إرث أدبي وقانوني وصحافي
lebanon 24
25/09/2025 21:05:39 Lebanon 24 Lebanon 24
القوات اللبنانية تهنّئ الرئيس الجديد لجامعة الروح القدس – الكسليك
lebanon 24
25/09/2025 21:05:39 Lebanon 24 Lebanon 24
في إطار فعالية "ليلة المتاحف"... متحف الآثار في جامعة الروح القدس – الكسليك فتح أبوابه
lebanon 24
25/09/2025 21:05:39 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

أفراح ومناسبات

رئيس الجامعة

مجلس الجامعة

السيد فادي

المستقبل

الحوكمة

مادونا

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
09:25 | 2025-09-25
09:23 | 2025-09-25
09:00 | 2025-09-25
08:00 | 2025-09-25
07:36 | 2025-09-25
04:19 | 2025-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24