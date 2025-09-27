جورج خباز يشارك بفيلمين في مهرجان هامبورغ السينمائي الدولي

Advertisement

يشارك الفنان في مهرجان هامبورغ الدولي السينمائي في المانيا، من خلال فيلمين كان شارك في بطولتهما، الاول فيلم الافتتاح للمهرجان وهو mille secrets mille dangers للمخرج الكندي المرشح للأوسكار Philippe Falardeau، وصور الفيلم في مونتريال باللغة عن قصة الكاتب الان فرح، وشارك الفيلم في المسابقة الرسمية في مهرجان الدولي tiff.أما الفيلم الثاني الذي يشارك فيه خباز في المهرجان فهو فيلم " " للمخرج امير مع أيقونة السينما الأوروبية هانا شيغولا. وصور الفيلم في هامبورغ باللغة . "يونان" الذي سبق وشارك في مهرجان الدولي للسينما في المسابقة الرسمية، حاز ٩ جوائز من مهرجانات دولية، وكان لخباز نصيب من ثلاثة منها كأفضل ممثل رئيسي.