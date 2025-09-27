27
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
24
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
13
o
بشري
21
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أفراح ومناسبات
جورج خباز يشارك بفيلمين في مهرجان هامبورغ السينمائي الدولي
Lebanon 24
27-09-2025
|
08:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
يشارك الفنان
جورج خباز
في مهرجان هامبورغ الدولي السينمائي في المانيا، من خلال فيلمين كان شارك في بطولتهما، الاول فيلم الافتتاح للمهرجان وهو mille secrets mille dangers للمخرج الكندي المرشح للأوسكار Philippe Falardeau، وصور الفيلم في مونتريال باللغة
الفرنسية
عن قصة الكاتب الان فرح، وشارك الفيلم في المسابقة الرسمية في مهرجان
تورونتو
الدولي tiff.
Advertisement
أما الفيلم الثاني الذي يشارك فيه خباز في المهرجان فهو فيلم "
يونان
" للمخرج امير
فخر الدين
مع أيقونة السينما الأوروبية هانا شيغولا. وصور الفيلم في هامبورغ باللغة
الألمانية
. "يونان" الذي سبق وشارك في مهرجان
برلين
الدولي للسينما في المسابقة الرسمية، حاز ٩ جوائز من مهرجانات دولية، وكان لخباز نصيب من ثلاثة منها كأفضل ممثل رئيسي.
مواضيع ذات صلة
فيلم "صوت هند رجب" يفوز بجائزة الأسد الفضي في مهرجان البندقية السينمائي
Lebanon 24
فيلم "صوت هند رجب" يفوز بجائزة الأسد الفضي في مهرجان البندقية السينمائي
27/09/2025 20:02:01
27/09/2025 20:02:01
Lebanon 24
Lebanon 24
منة شلبي تحصد جائزة "الإنجاز الإبداعي" في مهرجان الجونة السينمائي
Lebanon 24
منة شلبي تحصد جائزة "الإنجاز الإبداعي" في مهرجان الجونة السينمائي
27/09/2025 20:02:01
27/09/2025 20:02:01
Lebanon 24
Lebanon 24
آلاف الأشخاص يتظاهرون تضامناً مع غزة على هامش مهرجان البندقية السينمائي (فرانس برس)
Lebanon 24
آلاف الأشخاص يتظاهرون تضامناً مع غزة على هامش مهرجان البندقية السينمائي (فرانس برس)
27/09/2025 20:02:01
27/09/2025 20:02:01
Lebanon 24
Lebanon 24
منع فنانة إسرائيلية من حضور مهرجان البندقية السينمائي
Lebanon 24
منع فنانة إسرائيلية من حضور مهرجان البندقية السينمائي
27/09/2025 20:02:01
27/09/2025 20:02:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الألمانية
فخر الدين
الفرنسية
الأوروبي
تورونتو
أوسكار
أوروبي
قد يعجبك أيضاً
"فايق عسهرة".. أمسية تُكرّم فيلمون وهبي "شيخ المحلنين"
Lebanon 24
"فايق عسهرة".. أمسية تُكرّم فيلمون وهبي "شيخ المحلنين"
06:06 | 2025-09-27
27/09/2025 06:06:16
Lebanon 24
Lebanon 24
جامعة الروح القدس – الكسليك احتفلت بثمانين عامًا من العلاقات اللبنانية – الأميركية اللاتينية
Lebanon 24
جامعة الروح القدس – الكسليك احتفلت بثمانين عامًا من العلاقات اللبنانية – الأميركية اللاتينية
10:04 | 2025-09-26
26/09/2025 10:04:48
Lebanon 24
Lebanon 24
نغم على أوتار "رحبة".. حفل موسيقي للكونسرفتوار في عكار
Lebanon 24
نغم على أوتار "رحبة".. حفل موسيقي للكونسرفتوار في عكار
06:46 | 2025-09-26
26/09/2025 06:46:07
Lebanon 24
Lebanon 24
المطران ابراهيم يهنئ جهاز أمن الدولة بعيده الأربعين
Lebanon 24
المطران ابراهيم يهنئ جهاز أمن الدولة بعيده الأربعين
06:22 | 2025-09-26
26/09/2025 06:22:01
Lebanon 24
Lebanon 24
في جامعة الروح القدس.. جلسة مع رجل الأعمال فادي دبّانه
Lebanon 24
في جامعة الروح القدس.. جلسة مع رجل الأعمال فادي دبّانه
09:29 | 2025-09-25
25/09/2025 09:29:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن الرواتب.. معلومة جديدة!
Lebanon 24
عن الرواتب.. معلومة جديدة!
14:00 | 2025-09-26
26/09/2025 02:00:16
Lebanon 24
Lebanon 24
"قذائف إسرائيلية" في برج حمود.. "أمن الدولة" ضبطها!
Lebanon 24
"قذائف إسرائيلية" في برج حمود.. "أمن الدولة" ضبطها!
14:11 | 2025-09-26
26/09/2025 02:11:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"حصرية السلاح" أولى ضحايا صخرة الروشة
Lebanon 24
"حصرية السلاح" أولى ضحايا صخرة الروشة
09:00 | 2025-09-27
27/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات جديدة عن ملف تجمع صخرة الروشة.. ماذا كشفت؟
Lebanon 24
معلومات جديدة عن ملف تجمع صخرة الروشة.. ماذا كشفت؟
13:09 | 2025-09-26
26/09/2025 01:09:57
Lebanon 24
Lebanon 24
اشتباك مسلح قرب المدينة الرياضية.. ما القصّة؟
Lebanon 24
اشتباك مسلح قرب المدينة الرياضية.. ما القصّة؟
17:00 | 2025-09-26
26/09/2025 05:00:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات
06:06 | 2025-09-27
"فايق عسهرة".. أمسية تُكرّم فيلمون وهبي "شيخ المحلنين"
10:04 | 2025-09-26
جامعة الروح القدس – الكسليك احتفلت بثمانين عامًا من العلاقات اللبنانية – الأميركية اللاتينية
06:46 | 2025-09-26
نغم على أوتار "رحبة".. حفل موسيقي للكونسرفتوار في عكار
06:22 | 2025-09-26
المطران ابراهيم يهنئ جهاز أمن الدولة بعيده الأربعين
09:29 | 2025-09-25
في جامعة الروح القدس.. جلسة مع رجل الأعمال فادي دبّانه
09:25 | 2025-09-25
ندوة علمية حول كتاب "اقتصاد لبنان السياسي وإعاقة التنمية"
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
27/09/2025 20:02:01
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
27/09/2025 20:02:01
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
27/09/2025 20:02:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24