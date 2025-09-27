Advertisement

أفراح ومناسبات

جورج خباز يشارك بفيلمين في مهرجان هامبورغ السينمائي الدولي

Lebanon 24
27-09-2025 | 08:10
يشارك الفنان جورج خباز في مهرجان هامبورغ الدولي السينمائي في المانيا، من خلال فيلمين كان شارك في بطولتهما، الاول فيلم الافتتاح للمهرجان وهو mille secrets mille dangers للمخرج الكندي المرشح للأوسكار Philippe Falardeau، وصور الفيلم في مونتريال باللغة الفرنسية عن قصة الكاتب الان فرح، وشارك الفيلم في المسابقة الرسمية في مهرجان تورونتو الدولي  tiff.
أما الفيلم الثاني الذي يشارك فيه خباز في المهرجان فهو فيلم "يونان" للمخرج امير فخر الدين مع أيقونة السينما الأوروبية هانا شيغولا. وصور الفيلم في هامبورغ باللغة الألمانية. "يونان" الذي سبق وشارك في مهرجان برلين الدولي للسينما في المسابقة الرسمية، حاز ٩ جوائز من مهرجانات دولية، وكان لخباز نصيب من ثلاثة منها كأفضل ممثل رئيسي.
