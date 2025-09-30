Advertisement

أفراح ومناسبات

جمعيّة المرسلين اللبنانيين الموارنة احتفلت بعيد شفيعها مار يوحنا الحبيب

Lebanon 24
30-09-2025 | 02:22
ترأس الرئيس العام لجمعيّة المرسلين اللبنانيين الموارنة قدس الأب إلياس سليمان بمناسبة عيد مار يوحنا الحبيب، القدّاس الإلهي الاحتفالي في كنيسة القديس يوحنا الحبيب - دير المخلّص، الكُرَيم – غوسطا، يعاونه رئيس دير المخلّص الأب جورج الترس، و  رئيس إكليريكية مار يوحنا الرسول الكبرى -حريصا،الأب جوزف سلّوم ، بمشاركة أبناء الجمعية وحشد من المؤمنين.
وتخلّل الاحتفال إبراز النذور المؤبّدة لكل من الأخ فريدي أبي رزق (مواليد 1993 – عشقوت، كسروان) والأخ إلياس وهبه (مواليد 1996 – عانا، البقاع الغربي)، إلى جانب استئناف النذور للأخ فيليب أفرام (مواليد 2001 – بغداد، العراق). وقد سبق أن دخل الأخوان فريدي وإلياس الابتداء في الجمعية عام 2020 وأبرزا نذورهما المؤقتة في أيلول 2021، فيما دخل الأخ فيليب الابتداء عام 2021 وأبرز نذوره المؤقتة عام 2022.

 

وفي عظته، استعاد الأب سليمان كلمات مؤسس الجمعية المطران يوحنا حبيب، مؤكدًا أن "المرسلين مدعوون لأن يكونوا كالجنود الأبطال للمسيح، يحاربون الرذائل ويتدرّبون على الفضائل"، مشددًا على أن "العالم اليوم يحتاج إلى أبطال حقيقيين يتحلّون بالجرأة والشجاعة ليعيشوا عكس تيار العالم ويشهدوا للإنجيل. وأوضح أن النذور الرهبانية ليست تقييدًا بل تحررًا للإنسان لأنها تقوده إلى الاتحاد بالمسيح الذي هو الحب والحياة، وتحفزه على المساهمة في خلاص العالم".

 

وقد تميّز الاحتفال بأجواء روحية عميقة، وتوزّع على ثلاثة أقسام: قسم الكلمة، تلاه طقس النذور المؤبدة والزياح وتجديد النذور لكافة أبناء الجمعية الحاضرين، ليُختتم بالقداس الإلهي والاحتفال بالإفخارستيا.
