ميثاق تعاون بين الراهبات الأنطونيات و " كورانيات" لخدمة العجزة والمرضى

ووقّعت الميثاق الأخت لينا الخوند رئيسة دير مار اسطفان، ونورما عطالله، رئيسة " كورانيات" خلال لقاء مع البطريرك في الكرسي البطريركي في الديمان، بحضور النائب عطالله، رئيس الديوان في كرسي الديمان،مرشد كاريتاس الجبّة، الخوري خليل عرب، د. إيليا إيليا، رئيس إقليم كاريتاس الجبّة، الزميل جورج عرب، ممثلاً رابطة قنوبين، ووجوه مهتمة.

مضمون الميثاق

" تنظيم زيارات دورية للعجزة والمسنين الى بيت داود لرعايتهم القائم في موقع حديقة البطاركة، الديمان، وإفادتهم من تقديماته بإدارة الراهبات الأنطونيات ، ومن تقديمات رابطة قنوبين الثقافية... على أن تتحمّل " كورانيات" نفقات نقل المسنين وتكاليف مأكولاتهم في أيام زيارتهم بيت داود.

تنظيم حفلات للمسنين في مناسبات الأعياد، ومحطات توعية دوريّة وارشاد على واجب العناية بالمسنين وتوفير حقوقهم الطبيعية.

تتعاون الجهات الموقّعة على هذا الميثاق على إصدار ونشر وتعميم مختلف النصوص والوثائق المتعلّقة بخدمة " العمر الثالث".

تنظيم معرض سنوي للرسم " وجوه على الأيام" لمسنين ومعمّرين...وأمسية ثقافية فنيّة يقدّم خلالها المسنون ما لديهم من انتاج فني ثقافي ، ومعرض لملبوسات المسنين التقليدية.

تقدّم كورانيات حسومات ثلاثين بالمئة من تكاليف استشفاء المسنين المنتسبين الى هذه المبادرة في المستشفيات المتعاقدة معها".

ويشير الميثاق الى التعاون مع رابطة قنوبين وكاريتاس الجبّة لتنفيذه وتعزيز خدماته بصورةٍ متوالية.



وأثنى البطريرك الراعي على "هذه المبادرة التضامنية النابعة من تعليم الكنيسة ودعوتها الدائمة الى الاهتمام بجميع المحتاجين والمهمّشين". وقال:" إننا نهنئكم ونتمنى لكم النجاح والتوفيق في توسيع آفاقه، وهي في الأساس كبيرة، وفق ما نصّ عليه ميثاق التعاون هذا. ونأمل تعميم هذه المبادرات لتغطي أعداداً وشرائح إضافية من المحتاجين الى الرعاية بوجهيها المادي والمعنوي".





يشار الى أن المشاركين في لقاء توقيع الميثاق كانوا قد حضروا حلقة التنشئة للبطريرك الراعي في كنيسة كرسي الديمان.



