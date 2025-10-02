Advertisement

أفراح ومناسبات

تعاون بين جامعة القديس يوسف و"غلوب مد"

Lebanon 24
02-10-2025 | 03:49
أعلنت شركة "غلوب مد"، "مجموعة الشركات الرائدة في إدارة منافع الرعاية الصحية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمعهد العالي للصحة العامة في جامعة القديس يوسف بيروت العريقة"، في بيان، "إطلاق برنامجي دبلوم في "الترميز الطبي" و"تحليل المعلومات الصحيّة" للعام الدراسي 2025 - 2026. 
وأشار البيان الى أنه "تم تصميم البرنامجين لتلبية الطلب المتزايد على الكفاءات المتخصّصة في مجالي الترميز الطبي وتحليل المعلومات الصحيّة. ويتم تدريسهما بإشراف نخبة من أساتذة من جامعة القديس يوسف ومدربين من غلوب مد، مع بدء عملية تسجيل الطلاب في البرنامجين".

وقال: "يبدأ برنامج دبلوم الترميز الطبي في 23 تشرين الأول الحالي، وقد ساهم البرنامج طوال أكثر من 24 عاماً في تدريب مئات من المهنيين من شركات تأمين وغيرها من المؤسسات الصحيّة الخاصة والعامة. يتألف البرنامج من 15 وحدة تعليميّة ويستند إلى التعليم الحضوري، وهو مُعدٌ للأطباء والممرضات والمرمّزين الطبيين والعاملين في مجال الفوترة وغيرهم من المحترفين في مختلف مجالات الرعاية الصحيّة".

أضاف: "يهدف البرنامج الى "توحيد إستخدام نظام ترميز المعلومات الصحيّة، وتسهيل تسجيل البيانات الطبية، وتحسين جودة ونوعية الترميز لهذه البيانات. أما برنامج دبلوم "تحليل المعلومات الصحيّة" فيبدأ في 16 تشرين الأول الحالي، ويُدرس عن بُعد ويتكوّن من 20 وحدة تعليمية. وقد حقق البرنامج نجاحاً لافتاً على مدى السنوات الست الماضية منذ إطلاقه حيث استقطب المحترفين من مختلف البلدان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويتمحوّر المنهاج الدراسي حول مواضيع أساسية مثل الحصول على البيانات الصحية وإدارتها، وتحليل النظام الصحي وإدارة النتائج الصحية، والإحصاء الحيويّ، وأدوات ذكاء الأعمال. ستقبل البرنامج الطلاب من مختلف المؤسسات مثل مقدمي خدمات الرعاية الصحية، ومعاهد البحوث، ووزارات الصحة، وشركات التأمين وغيرها من المؤسسات".

ختم: "من خلال هذا التعاون، تؤكّد غلوب مد وجامعة القديس يوسف التزامهما تطوير مجالي الترميز الطبي وتحليل المعلومات الصحيّة بما يعزّز النظم الصحية في لبنان والمنطقة".
