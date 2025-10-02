الحجار ممثلا بالأسمر في تخريج طلاب جامعة AUL: الأمن يتعزز عبر التعليم الجيد

Advertisement

احتفلت جامعة الاداب والعلوم والتكنولوجيا (AUL) بتخريج دفعة اليوبيل الفضي لعام 2025، (ذكرى مرور خمسة وعشرين عاما على تأسيس الجامعة)، في حضور العميد الدكتور إيلي الأسمر ممثلا والبلديات العميد أحمد الحجار، لوزارة الصحة الدكتور فادي سنان ممثلا وزير الصحة الدكتور ركان ناصر الدين، النائب نبيل بدر، محمود الناطور ممثلا النائب وضاح الصادق، الدكتور رمزي سري الدين ممثلا شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز، العميد الركن أحمد سعادة ممثلا العماد رودولف هيكل، العقيد نصري ذبيان ممثلا المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، المقدم بشارة كلاب ممثلا المدير العام للامن العام اللواء حسن شقير، رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور مصطفى حمزة، الوزير السابق جمال ، مدير عام التعليم الثانوي الدكتور خالد فايد، مدير "مؤسسة محمود عباس" في نزيه شما، الأب غسان مطر، القاضي حمزة شرف الدين، القاضي عبد الرضا ناصر، لمجلس ثقافة لبنان والجنوب الدكتور عبد الله رزق، الرئيس العام لجمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة الاب الياس سليمان، رؤساء بلديات ومخاتير، مدراء مدارس وأولياء الخريجين والخريجات.بداية النشيد الوطني، ثم كلمة ترحيبية من عريفة الحفل الدكتورة غنى بصبوص التي قالت: "بعد خمس وعشرين عاما هذا المكان شاهد على تخريج اكثر من 20 الف طالب اصبحوا قياديين ورياديين في المجتمع اللبناني وخارجه، ونحن نجتمع لنحتفل بتخرج كوكبة من طلاب ، الذين حملوا طموحاتهم على أكتافهم، وساروا بها بين أروقة الجامعة، بكل وتحد وإصرار".حجارثم كانت كلمة لرئيس الجامعة البرفسور بسام حجار رحب فيها بالحضور، وأكد "أهمية هذا الإنجاز الذي يمثل استمرارا لرؤية الجامعة في بناء الإنسان وتعزيز دورها في المجتمع".وقال: "هذا الاحتفال شهادة حية على حرصنا المستمر على تطوير العملية التعليمية، ومواكبة متغيرات العصر، بخاصة في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي، التي تفتح آفاقا جديدة نحو مستقبل مشرق لطلابنا".أضاف: "على مدى السنوات والأشهر الماضية، كنا نعد العدة في تحسين رؤيتنا الاستراتيجية وتعزيز البرامج الأكاديمية وتعزيز هياكل الحوكمة، وتعزيز القدرة البحثية، والإنخراط في المجتمع عبر المساهمة الفاعلة في التنمية المستدامة. كل ذلك سعيا إلى مواءمة أنفسنا مع المعايير الوطنية والدولية، من خلال تحقيق الاعتماد المؤسسي من قبل أهم الهيئات الدولية المانحة للاعتماد ACQUIN".واعتبر ان "تحقيق الاعتماد المؤسسي هو يوم مجيد في تاريخ الجامعة، حيث تكلل جهد ومثابرة أكاديميي الجامعة وإدارييها انتصارا واعترافا دوليا بالانجازات وبالقيم الأكاديمية والمهنية والأخلاقية التي تجعل جامعتنا بمصاف أهم الجامعات الرصينة". وتوجه الى الخريجين بالتهنئة قائلا: "أنتم الآن تحملون بين أيديكم مفاتيح فاستخدموها بحكمة وشغف وضمير، تمسكوا بالفضائل والصدق والتضحية والشرف والروحانية والتواضع، وإرفعوا راية الجامعة التي تخرجتم منها لأنها تستحق وكونوا أوفياء دائما وحماة لهذا الوطن الحبيب".الأسمروألقى الأسمر كلمة الوزير الحجار، شكر فيها "جامعة Aul على جهودها التعليمية". وحيا الخريجين وقال: "أنتم اليوم تطوون صفحة جميلة من حياتكم، وتفتحون آفاقا جديدة مليئة بالتحديات والمسؤوليات. لا تنسوا أن شهاداتكم ليست مجرد وثيقة، بل عهد ومسؤولية اتجاه وطنكم، فكونوا سفراء له بالصدق والإبداع".أضاف: "ان رعاية معالي الوزير لهذا الاحتفال تأتي من قناعة راسخة بأن التعليم هو حجر الزاوية في نهضة الأوطان، وأن الشباب المتسلح بالعلم والمعرفة هو الضمانة الاولى لبقاء لبنان قويا وحرا ومزدهرا".تابع: "يمر لبنان بظروف دقيقة وتحديات متشابكة، وإن والبلديات وهي المعنية بحماية الاستقرار تدرك تماما أن الامن لا يقوم فقط عبر مؤسسات الدولة الأمنية والإدارية، بل يتعزز أولا عبر التعليم الجيد، وعبر تكوين أجيال مثقفة وواعية تعرف حقوقها وواجباتها وتتمسك بالقانون والعدالة وتؤمن بأنه لا مستقبل لوطن بلا وحدة ولا كرامة لشعب بلا مؤسسات، ولقد اثبتت جامعة AUL انها شريك أساسي في خدمة الوطن من خلال رفده بالكفاءات في مختلف المجالات".ثم تم توزيع الشهادات على الخريجين وسط اجواء الفرح والأمل بمستقبل مشرق.