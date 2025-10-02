Advertisement

توقيع كتاب "حسن صعب مفكر الإنماء" في الجامعة الأميركية

Lebanon 24
02-10-2025 | 05:24
استقبل النائب الأول لرئيس الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور عماد بعلبكي، الدكتور مروان حسن صعب، الذي قدّم نسخة من كتابه الجديد بعنوان "حسن صعب مفكر الإنماء".
وفي بيان لمؤسسة حسن صعب، أُوضح أن الكتاب لا يُعدّ سيرة ذاتية للراحل الدكتور حسن صعب، بل يتناول فكره الإنمائي الخلاق، ويُجسّد حصيلة سبع ندوات شارك فيها عدد من الشخصيات التي واكبت مسيرته وعملت معه عن قرب.

ووصف البيان الكتاب بأنه عربون وفاء للمفكر الكبير ومؤسس ندوة الدراسات الإنمائية، وتتويج لمسيرته الفكرية التي طبعت الحياة الثقافية والإنمائية في لبنان.
