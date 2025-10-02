توقيع كتاب "حسن صعب مفكر الإنماء" في الجامعة الأميركية

Advertisement

استقبل النائب الأول لرئيس الدكتور ، الدكتور مروان ، الذي قدّم نسخة من كتابه الجديد بعنوان "حسن صعب مفكر الإنماء".وفي بيان لمؤسسة حسن صعب، أُوضح أن الكتاب لا يُعدّ للراحل الدكتور حسن صعب، بل يتناول فكره الإنمائي الخلاق، ويُجسّد حصيلة سبع ندوات شارك فيها عدد من الشخصيات التي واكبت مسيرته وعملت معه عن قرب.ووصف البيان الكتاب بأنه عربون وفاء للمفكر الكبير ومؤسس ندوة الدراسات الإنمائية، وتتويج لمسيرته الفكرية التي طبعت الحياة الثقافية والإنمائية في .